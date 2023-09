Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν λόγω λαμπαδηδρομίας. Ποια μέρα και ποιες ώρες θα κλείσουν προσωρινά οι δρόμοι στο κέντρο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα λόγω διεξαγωγής της 3ης Μαραθώνιας Λαμπαδηδρομίας για τη διάδοση της Ευγενούς Ιδέας της Δωρεάς Οργάνων και της Μεταμόσχευσης «ΙΑΣΩΝ 23».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τις ώρες 08:00΄ έως 14:00΄, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή, τμηματική και προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Μαραθώνα, των οδικών αξόνων διέλευσης της διαδρομής (Λ. Βασ.Κωνσταντίνου - Λ. Βασ.Σοφίας - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Λ.Μεσογείων - Λ.Μαραθώνος) από το Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο) έως τον Μαραθώνα (Δημοτικό Στάδιο Μαραθώνα).

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.

