ΣΥΡΙΖΑ: τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών και η ανατροπή

Στον β΄γύρο ο Στέφανος Κασσελάκης και η Έφη Αχτσιόγλου. Ποιος κατέλαβε τελικά την τρίτη θέση.

Τα τελικά αποτελέσματα από τις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, έδωσε στην δημοσιότητα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση μετά την ενσωμάτωση του συνόλου των ψηφισάντων στα 537 από τα 537 Εκλογικά Τμήματα και μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ψηφοφόρων του εξωτερικού τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ψήφισαν 148.821 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Έγκυρα ψηφοδέλτια: 147.821

Λευκά: 293

'Ακυρα: 1220

Επί των εγκύρων έλαβαν:

Κασσελάκης Στέφανος: 44,91% (66.156 ψήφοι) Αχτσιόγλου Έφη: 36,18% (53.292 ψήφοι) Τσακαλώτος Ευκλείδης: 8,93% (13.156 ψήφοι) Παππάς Nίκος: 8,68% (12.787 ψήφοι) Τζουμάκας Στέφανος: 1,3% (1.917 ψήφοι)

Με βάση το παραπάνω αποτέλεσμα, «η ΚΕΦΕ προκηρύσσει επαναληπτική εκλογή για την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 μεταξύ των, με αλφαβητική σειρά: Αχτσιόγλου Έφη και Κασσελάκη Στέφανου». Σημειώνει, τέλος, ότι η παραπάνω απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.

