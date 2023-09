Αθλητικά

Στον Ολυμπιακό o Ζουλιάν Μπιανκόν

Παίκτης του Ολυμπιακού και με τη... βούλα ο Γάλλος αμυντικός. Η ανακοίνωση των Πειραιωτών.

Την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού, Ζουλιάν Μπιανκόν, ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας ο Ολυμπιακός.

Ο 23χρονος παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός μπακ, αλλά και κεντρικός αμυντικός, εντάχθηκε στο δυναμικό των «ερυθρόλευκων» την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου από τη Νότιγχαμ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Πειραιωτών: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου Γάλλου αμυντικού, Ζουλιάν Μπιανκόν. Γεννήθηκε στις 31 Μαρτίου 2000 και αφού σε νεαρή ηλικία πέρασε από AS Maximoise και Etoile Frejus Saint-Raphael, το 2015 εντάχθηκε στη Monaco, με την οποία έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα το 2018 σε αγώνα για το Champions League.

Την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 παραχωρήθηκε στη βελγική Cercle Brugge με τη μορφή δανεισμού, ενώ το ίδιο έγινε και το 2020-2021, αφού πρώτα πραγματοποίησε δύο συμμετοχές στη Ligue 1 με τη Monaco. Με τη Cercle Brugge έκανε συνολικά 45 συμμετοχές, σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Τον Αύγουστο του 2021 τον απέκτησε από τη Monaco η Troyes, με την οποία μέτρησε 33 συμμετοχές στη Ligue 1, πέτυχε ένα γκολ και έδωσε δύο ασίστ. Το καλοκαίρι του 2022 πήρε μεταγραφή στην Premier League για τη Nottingham Forest. Ο Μπιανκόν είναι διεθνής με την U19 της εθνικής Γαλλίας.

Ζουλιάν, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό.»





