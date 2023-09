Αθλητικά

Ατρόμητος και Βόλος μοιράστηκαν από έναν βαθμό στο Περιστέρι

Οι δύο ομάδες μετά την μεταξύ τους ισοπαλία, συνεχίζουν να παραμένουν χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος.

Στο ισόπαλο 1-1 έμειναν ο Ατρόμητος κι ο Βόλος στο Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου, στον αγώνα με τον οποίο έπεσε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Super League, με τις δύο ομάδες να παραμένουν στα χαμηλά... πατώματα του βαθμολογικού πίνακα, χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Ατρόμητος -με τη φανέλα του οποίου πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους οι Τζαβέλλας, Βαλένσια και Κούντε- είχε καλύτερη εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, μετρώντας τις δύο πρώτες καλές στιγμές στον αγώνα. Πρώτα με την προσπάθεια του Ασεβέδο στο 5ο λεπτό που δεν βρήκε στόχο κι εν συνεχεία με το φάουλ του Έντερ Γκονζάλες που απομάκρυνε σε κόρνερ ο Σιαμπάνης.

Στο 36’ ο Ατρόμητος άνοιξε το σκορ όταν ο Αντζιέλσκι πρόλαβε τον Σιαμπάνη στην έξοδο κι άνοιξε το σκορ, με το VAR να επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του τέρματος, παρά την αρχική υπόδειξη του α’ βοηθού Κωνσταντίνου, ο οποίος σήκωσε το σημαιάκι για οφσάιντ (ο σκόρερ καλυπτόταν από τον Άλχο).

Ο Βόλος ισοφάρισε με την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 20ό δευτερόλεπτο. Ο Ντέλετιτς κράτησε με επιμονή την μπάλα και την «έσπασε» στον Λούνα στα δεξιά, αυτός έκανε ωραία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι κι ο Ασεβέδο στην προσπάθειά του να απομακρύνει σε κόρνερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιντώτα που δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο σφάλμα του συμπαίκτη του που έφερε το 1-1.

Οι Θεσσαλοί ανέβασαν «στροφές» μετά το γκολ και στο 53’ βρέθηκε μία… ανάσα από το 2-1, όταν ο Λούνα μπήκε στην περιοχή και έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, με την μπάλα να περνάει από πολλά πόδια και να την βρίσκει ελάχιστα ο Τσοκάνης χωρίς να μπορεί να την σπρώξει στα δίκτυα.

Στο 78’ ακυρώθηκε το γκολ του Ντέλετιτς ως οφσάιντ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Βέργος δοκίμασε το σουτ από πλάγια θέση, η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών.

Στο 88’ ο Κούντε με υπέροχη σέντρα από τα αριστερά στο δεύτερο δοκάρι βρήκε τον Βέργο που γύρισε με το κεφάλι, ο Σιαμπάνης έκανε άστοχη έξοδο, αλλά ο Τζαβέλλας με δεύτερη, ψηλοκρεμαστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Κίτρινες: Κεσχρίντα, Βαλένσια, Κούντε - Τσοκάνης, Μεταξάς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Τσιντώτας, Κεσχρίντα, Αθανασίου, Ασεβέδο, Τζαβέλλας, Γκονζάλες (60’ Κούντε), Φριντζόνσον, Καμαρά, Ρομπάιγ (71’ Γιουμπιτάνα), Βαλένσια, Αντζιέλσκι (59’ Βέργος).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Άλχο, Ασλανίδης, Σιέλης, Κίτσος (46’ Λούνα), Τσοκάνης, Τρουιγιέ (75’ Μεταξάς), Ντέλετιτς, Κόμπα (57’ Μπερτόλιο) Ενγκίν (46’ Μαχαίρας), Μωραΐτης (46’ Γκαρσία).