Κρήτη: Παιδί ενός έτους έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος

"Θρίλερ" με την πτώση παιδιού από ύψος 2 μέτρων σε ξενοδοχείο.

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα για ένα παιδί περίπου 1 έτους, που έπεσε από μεγάλο ύψος σε ξενοδοχείο στις Γούβες Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, έπεσε από ύψος περίπου 2 μέτρων και αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του «Χαμόγελου του παιδιού» συνοδεία γιατρού, που παρέλαβε το κοριτσάκι για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

