Κόσμος

Bullying - Γαλλία: Μαθητής αυτοκτόνησε μία μέρα μετά την έναρξη του σχολικού έτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στη Γαλλία: 15χρονος δεν άντεξε το bullying που δεχόταν και αυτοκτόνησε.

-

Η αυτοκτονία ενός εφήβου και η αντίδραση των γονιών του, που «αγανάκτησαν» από τη στάση των αρχών, ανέδειξε το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού στη Γαλλία και τα κενά στην αντιμετώπισή του.

Ο υπουργός Παιδείας Γκαμπριέλ Ατάλ κάλεσε σήμερα τους επικεφαλής των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης της χώρας ζητώντας τους να ερευνήσουν όλες τις περιπτώσεις παρενόχλησης στο σχολείο που καταγγέλθηκαν πέρσι. Νωρίτερα, είχε χαρακτηρίσει «ντροπιαστική» –η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν την αποκάλεσε «σοκαριστική»– την απάντηση που έλαβαν την περασμένη άνοιξη οι γονείς του Νικολά, καθώς οι προτάσεις τους κρίθηκαν «απαράδεκτες» τότε από ένα λύκειο των Βερσαλλιών, στο δυτικό Παρίσι.

Ο 15χρονος αυτοκτόνησε στις 5 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά την έναρξη του σχολικού έτους και ενώ είχε ήδη αλλάξει σχολικό περιβάλλον.

Έναν χρόνο νωρίτερα, το φθινόπωρο του 2022, οι γονείς του ανέφεραν στους εκπαιδευτικούς του επαγγελματικού λυκείου του Πουασί, όπου φοιτούσε το παιδί, ότι ήταν θύμα σχολικού εκφοβισμού. Στα μέσα Μαρτίου 2023 έμαθαν από τον ψυχολόγο του Νικολά ότι ο γιος τους αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του τον Ιανουάριο.

Στα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξαν με το σχολείο, η διεύθυνση του τελευταίου χαρακτήρισε «απαράδεκτες» ορισμένες δηλώσεις των γονιών, οι οποίοι εξέφραζαν ανησυχίες για τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το σχολείο τους ζητούσε μάλιστα να υιοθετήσουν μια «εποικοδομητική στάση, με σεβασμό» απέναντι στο προσωπικό, υπενθυμίζοντάς τους τις νομικές συνέπειες που θα είχαν αν το δυσφημούσαν.

«Αγανακτήσαμε και σαστίσαμε όταν λάβαμε αυτές τις επιστολές», είπε η μητέρα του μαθητή, η Μπεατρίς, σε μια γραπτή δήλωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο. «Ακόμη δεν ξέρουμε αν οι δράστες του εκφοβισμού τιμωρήθηκαν έστω και συμβολικά», πρόσθεσε. Οι αντιδράσεις της κυβέρνησης στις επιστολές αυτές δείχνουν ότι επιτέλους «αναγνωρίζεται η οδύνη του Νικολά», πρόσθεσε, λέγοντας ότι η οικογένεια εξετάζει την πιθανότητα να προσφύγει στη δικαιοσύνη. «Προτού να πάρουμε αυτήν την απόφαση, περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών και τις ενέργειες που θα κάνει η κυβέρνηση», είπε.

Ο Ατάλ είπε ότι αναμένει «σε λιγότερες από 15 ημέρες» τα συμπεράσματα μιας διοικητικής έρευνας που διέταξε.

Υπολογίζεται ότι ένας στους δέκα μαθητές στη Γαλλία είναι θύμα εκφοβισμού στο σχολείο. Η κυβέρνηση θεωρεί προτεραιότητά της την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, με αφορμή την αυτοκτονία μιας μαθήτριας, της 13χρονης Λίντσε, την περασμένη άνοιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Ξέχασαν παιδί σε σχολικό λεωφορείο

Θερμαϊκός: Ψαράδες εντόπισαν νεκρή αγελάδα να επιπλέει στη θάλασσα (εικόνες)

Μηχανοκίνητος αθλητισμός: Νεκρός ο Φίλιπο Μομέτο - Ήταν μόλις 24 ετών