Νέο Εργασιακό: Απεργία προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας

Την προκήρυξη 24ωρης πανεργατικής παναθηναϊκής απεργίας, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου αποφάσισε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Τι απαιτεί.

Την προκήρυξη 24ωρης πανεργατικής παναθηναϊκής απεργίας, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, αποφάσισε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, μετά την έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, απαιτεί την απόσυρσή του και καλεί σε απεργιακή ενωτική συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος, στις 11 π.μ..

