Λιβύη - Πατέρας Γιώργου Βούλγαρη: έμαθα από τις ειδήσεις για τους θανάτους στο τροχαίο (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 για τον Στρατό, τον νεκρό γιό του και το εγγόνι που δεν απέκτησε ποτέ. Που και πως έμαθε για το τροχαίο και γιατί στην αρχή τον καθησύχαζαν όλοι.

«Καταπληκτικός ήταν, αλλά ήταν "λίγος". Ήταν και στο Σουδάν. Τι να σας πω για τη μνήμη του; Ότι έφυγε πρόωρα; Τι άλλο να πω; Έφυγε στα 27 του», είπε ο χαροκαμένος πατέρας του 27χρονου Γιώργου Βούλγαρη, του ενός εκ των πέντε Ελλήνων που έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στην Λιβύη.

Μιλώντας στον Αντώνη Παπαδάκη και σην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο πατέρας του άτυχου υπαξιωματικού, είπε «Τι παιδί ήταν; Τι άνθρωπος; Το πιο ήρεμο παιδί. Όχι επειδή ήταν δικός μου. Δεν υπήρχε πιο ήρεμος δεν είχε αντιδικίες ποτέ με κανέναν».

«Τον Στράτο δεν τον αγαπούσε μόνο, έδινε και την ψυχή του. Ειδικά για αυτό που έκανε, αυτό που ήταν σε αυτό το κομμάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την προσωπική ζωή του 27χρονου, ο πατέρας του είπε «Ήταν παντρεμένος με σύμφωνο συμβίωσης. Παντρεμένος ήταν. Ναι έχει τώρα τρία χρόνια. Αν υπήρχε κάποιο παιδάκι θα ήταν λίγο παρήγορο για μας και θα λέγαμε μεγαλώνουμε με το παιδί του».

Όπως επεσήμανε, ο άτυχος υπαξιωματικός, είχε δύο αδελφές, που «είναι και αυτές στο Στρατό και οι δύο. Εχθές το απόγευμα (σημ: την Κυριακή), το έμαθε η μία η κόρη μου. Επειδή είναι μέσα στο ΓΕΣ κάποιος της είπε από εκει, αλλά μου είπε ότι στην αρχή δεν το είπαν, ότι "έγινε ένα ατύχημα, αλλά να μην αγχώνεσαι", μου λέει. "Μην τρομοκρατείσαι" μου λέει, "δεν είναι κάτι αυτό". Μετά το βράδυ, το άκουσα στις ειδήσεις».

