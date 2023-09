Κόσμος

Ινδία – Καναδάς: Κλιμακώνεται η διένεξη ανάμεσα στις δυο χώρες

Οι διπλωματικές σχέσεις των δυο χωρών βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού, με εκατέρωθεν απελάσεις διπλωματών, μετά τον φόνο ενός αυτονομιστή σιχ κοντά στο Βανκούβερ.

Η Ινδία ανακοίνωσε σήμερα πως διέταξε έναν υψηλόβαθμο Καναδό διπλωμάτη να εγκαταλείψει τη χώρα μέσα σε διάστημα πέντε ημερών, μερικές ώρες μετά την απέλαση από την Οτάβα ενός Ινδού διπλωμάτη στο πλαίσιο της υπόθεσης του φόνου ενός αυτονομιστή σιχ κοντά στο Βανκούβερ.

Η απόφαση του Νέου Δελχί αντανακλά «την αυξανόμενη ανησυχία για την ανάμιξη Καναδών διπλωματών στις εσωτερικές υποθέσεις μας και για την εμπλοκή τους σε αντιινδικές δραστηριότητες», εξήγησε σε ανακοίνωσή του το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η εξέλιξη αυτή είναι η τελευταία σε μια κλιμακούμενη διένεξη ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Καναδάς ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, πως διαθέτει «αξιόπιστα στοιχεία», τα οποία συνδέουν πράκτορες της ινδικής κυβέρνησης με το φόνο που έγινε τον Ιούνιο στη Βρετανική Κολομβία.

Ο Kαναδός πρεσβευτής στο Νέο Δελχί εκλήθη και του γνωστοποιήθηκε η απόφαση για την απέλαση, ανέφερε σε δήλωσή του το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών. «Ο διπλωμάτης κλήθηκε να εγκαταλείψει την Ινδία μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες».

Νωρίτερα σήμερα η Ινδία είχε απορρίψει την καναδική κατηγορία ως «παράλογη» και είχε ζητήσει από την Οτάβα να αναλάβει δράση εναντίον αντιινδικών στοιχείων που επιχειρούν από το έδαφός της.

