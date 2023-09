Πολιτική

Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζει τον Κασσελάκη ο Παππάς

Τι ανέφεραν οι Στέφανος Κασσελάκης και Νίκος Παππάς σε κοινές δηλώσεις τους μετά την συνάντηση τοτυς στην Βουλή.

Στηρίζει τον Στέφανο Κασσελάκη στον β’ γύρο των εκλογών για την ανάδειξη προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς.

Μετά τη συνάντησή τους το πρωί της Τρίτης στη Βουλή, ο Νίκος Παππάς σε δήλωσή τόνισε: «Είχαμε μία ξεκάθαρη, πολιτιή, πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση για το μέλλον της παράταξης. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχουμε ξανασυναντηθεί και πριν τον πρώτο γύρο. Είναι προφανές, ενώπιον του δημοκρατικού κόσμου, ότι στη βάση της συζήτησης που κάναμε ότι ο Στέφανος θα έχει τη στήριξή μου και θα ενθαρρύνω την εκλογή του στον δεύτερο γύρο της Κυριακής. Μπορεί να δώσει την πνοή και τον βηματισμό για να πάμε στην προοπτική της νίκης. Στέφανε, καλή δύναμη».

«Την Κυρικαή κάναμε το πρώτο βήμα για την προοδευτική κυβέρνηση. Σήμερα με την υποστήριξή σου κάνουμε το δεύτερο βήμα και την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει το τρίτο βήμα», είπε από την πλευρά του ο Στέφανος Κασσελάκης.

Συνεργάτες του Νίκου Παππά διευκρίνιζαν αργότερα ότι ο πρώην Υπουργός «δεν επιθυμεί να είναι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εάν εκλεγεί ο Στέφανος Κασσελάκης» και ότι μάλιστα «δεν συζήτησαν καν αυτό το ενδεχόμενο», λέγοντας ακόμη ότι ο Νίκος Παππάς «είπε πως ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει καλά αυτήν την δουλειά».





Τα τελικά αποτελέσματα από τις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, έδωσε στην δημοσιότητα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση μετά την ενσωμάτωση του συνόλου των ψηφισάντων στα 537 από τα 537 Εκλογικά Τμήματα και μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ψηφοφόρων του εξωτερικού τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ψήφισαν 148.821 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Έγκυρα ψηφοδέλτια: 147.821

Λευκά: 293

'Ακυρα: 1220

Επί των εγκύρων έλαβαν:

Κασσελάκης Στέφανος: 44,91% (66.156 ψήφοι) Αχτσιόγλου Έφη: 36,18% (53.292 ψήφοι) Τσακαλώτος Ευκλείδης: 8,93% (13.156 ψήφοι) Παππάς Nίκος: 8,68% (12.787 ψήφοι) Τζουμάκας Στέφανος: 1,3% (1.917 ψήφοι)