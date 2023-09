Αθλητικά

Κρήτη: Στο εδώλιο ο προπονητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε αθλητές του

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Ιούνιο του 2022 και είχε προκαλέσει πανελλήνια αίσθηση. Ποιες κατηγορίες τον βαραίνουν.

-

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου κάθεται σήμερα ο 47χρονος γνωστός προπονητής του Taekwondo που κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά σε αθλητές του. Ειδικότερα, αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της:

κατάχρησης ανηλίκων με παθόντες που δεν συμπλήρωσαν το 14ο έτος της ηλικίας τους και άλλους που συμπλήρωσαν αυτό, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από εκπαιδευτικό πρόσωπο που παραδίδει μαθήματα στον ανήλικο κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή

της παρουσίασης πράξεων γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή

της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ανηλίκου κατά συρροή

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Ιούνιο του 2022 και είχε προκαλέσει πανελλήνια αίσθηση καθώς ο κατηγορούμενος είναι ένας προπονητής με διακρίσεις και χρυσά μετάλλια, ενώ προπονούσε μεγάλο αριθμό αθλητών σε Ηράκλειο και Λασίθι.

Καταγγέλλεται μεταξύ άλλων ότι απαιτούσε να του κάνουν …μασάζ ενώ μάλιστα παρακολουθούσε πορνό στο διαδίκτυο, κάτι που τους προκαλούσε αποστροφή και αηδία, όπως περιγράφεται. Πάντως ο ίδιος έχει αρνηθεί όλα όσα του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για κατευθυνόμενες καταγγελίες από ανταγωνιστικούς κύκλους.

Πηγή: cretalive.gr

