Οικονομία

LIVE: Η εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στην ΔΕΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηγεσία του οικονομικού επιτελείου αναλύει την δέσμη των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

-

Στην εξειδίκευση των οικονομικών πρωτοβουλιών που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 87η ΔΕΘ κάνουν το πρωί της Τρίτης: ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική Χάρης Θεοχάρης και ο Υφυπουργός αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική Θάνος Πετραλιάς:





Τα μέτρα για την οικονομία που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός ειναι:

Ξεπαγώνουν από 1η Ιανουαρίου 2024 οι «τριετίες» και κάθε επίδομα προϋπηρεσίας που βρίσκονταν σε αναστολή απ’ το 2012

Αύξηση των αμοιβών στο Δημόσιο από 01/01/2024 κατά 10,5%. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 660.000 υπάλληλοι αποκτούν έναν πρόσθετο μισθό τον χρόνο

Σε 1.340.000 δηλώσεις το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για παιδιά

Σε 200.000 πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ μηδενίζεται η συμμετοχή στα φάρμακα

Νέα μέτρα με στόχο τη διατήρηση σταθερών και μειωμένων τιμών σε βασικά προϊόντα

Συνέχιση του «Market Pass» έως το τέλος του έτους στη Θεσσαλία και στον Έβρο

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο

Αύξηση κατά 8% του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τον Δεκέμβριο

Καταβολή έκτακτης αρωγής σε όσους αδικεί η «προσωπική διαφορά» Κατρούγκαλου, με έμφαση στους χαμηλοσυνταξιούχους

Νέα ετήσια αύξηση στους συνταξιούχους τον Ιανουάριο

Επιστροφή του Ειδικού Φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο

Συνέχιση του Επιδόματος Θέρμανσης, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά

Συμπληρωματική πρόνοια για το ρεύμα, για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές

Καταβολή μόνο μίας εισφοράς 10% επί των πρόσθετων αμοιβών από τους συνταξιούχους που εργάζονται, αντί της σημερινής επιβάρυνσης των αποδοχών τους κατά 30%

Εξυγίανση και ενίσχυση του ανταγωνισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάδειξη και 5ου τραπεζικού πυλώνα και παροχή δανείων και από μη τραπεζικούς φορείς

Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των κρατικών ομολόγων ως μία νέα εναλλακτική επιλογή αποταμίευσης

Μείωση στο μισό του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών

Ανάδειξη της υπηρεσίας IRIS, με την οποία ποσά έως 500 ευρώ ημερησίως διακινούνται χωρίς τραπεζική προμήθεια

Καταβολή του «Youth Pass», 150 ευρώ σε 200.000 18άρηδες και 19άρηδες

Διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Σπίτι Μου» για πολίτες 25-39 ετών. Έχουν εγκριθεί ήδη 4.700 χαμηλότοκα δάνεια. Στόχος να αποκτήσουν σπίτι συνολικά 10.000 νέοι. Με τις παράλληλες δράσεις για τη στέγη, να ευνοηθούν τελικά 150.000 πολίτες

Ειδήσεις σήμερα:

F-35: Βρέθηκαν συντρίμμια του “αόρατου” αεροπλάνου 24 ώρες μετά την πτώση του

ΣΥΡΙΖΑ - Αχτσιόγλου: Ζήτησα debate με τον Κασσελάκη για να μάθουμε τις θέσεις του (βίντεο)

ΑΔΕΔΥ: Απεργία για το εργασιακό νομοσχέδιο