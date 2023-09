Κοινωνία

Παπάγου: Ληστεία σε τράπεζα

Πανικόβλητοι υπάλληλοι και πελάτες ήρθαν αντιμέτωποι με τον δράστη, ο οποίος έσπευσε να διαφύγει.

Ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή του Παπάγου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άντρας, έβγαλε πιστόλι μέσα στην τράπεζα, απείλησε τους δυο ταμίες και αφαίρεσε άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό.

Στη συνέχεια διέφυγε με μηχανή μεγάλου κυβισμού, την οποία οδηγούσε συνεργός του.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη της ληστείας.

