Τροχαίο στην Λιβύη: “Η Εύη δεν είχε κλείσει ούτε έναν χρόνο γάμου” (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η νονά της νοσηλεύτριας της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασε την ζωή της στο τροχαίο. Τι αναφέρει για το πάθος της και την ειδική εκπαίδευση από τον ΟΗΕ.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη η Βάσω Μώραλη, νονά της Εύης Ανδρεαδάκη, της 40χρονης νοσηλεύτριας της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχασε την ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα, στην Λιβύη. Λίγο νωρίτερα, στην εκπομπή μίλησε ο πατέρας του 27χρονου Γιώργου Βούλγαρη, που σκοτώθηκε στο ίδιο δυστύχημα.

Όπως είπε, η αδικοχαμένη Εύη, ήταν «η χαρά της ζωής, η προσωποποίηση του φιλότιμου, της προσφοράς, την καθαρής καρδιάς».

Προσέθεσε ότι «Ήταν γεμάτη όνειρα για την ζωή, ήταν φρεσκοπαντρεμένη, δεν είχε κλείσει καν χρόνο παντρεμένη. Είναι και ο άνδρας της ο Κώστας μια τραγική φιγούρα, που είδε να μπαίνει τόσο πρόωρο τέλος σε αυτήν την σχέση και την αγάπη τους».

«Ζήτησε να πάει πέρσι στην Ουγκάντα, να κάνει μια εκπαίδευση στην μονάδα του ΟΗΕ, με στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων από όλον τον κόσμο , για να εκπαιδευτεί για νοσηλεία σε συνθήκες πολέμου. Στην Ελλάδα ήταν η ίδια εκπαιδεύτρια συναδέλφων της για μεθόδους νοσηλείας σε περιόδους κρίσης», όπως συμπλήρωσε.

«Το κίνητρο της ήταν να αποκτά συνεχώς περισσότερες γνώσεις. Έκανε 4 μεταπτυχιακά, αφότου τελείωσε την στρατιωτική νοσηλευτική. Είχε αστείρευτη διάθεση προσφοράς, χαιρόταν να μοιράζεται τις γνώσεις της», ανέφερε η κ. Μώραλη.

