Ρόδος: Απειλούσε με γυμνές φωτογραφίες την σύντροφο του πρώην συζύγου της

Σύμφωνα με την καταγγελία της, η γυναίκα ζούσε ένα διαρκή εφιάλτη με συνεχόμενες προκλήσεις και απειλές.

Σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου κατηγορούμενη για συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας παραπέμφθηκε με κλητήριο θέσπισμα της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου μια αλλοδαπή που φέρεται να μετέτρεψε την ζωή μιας έγγαμης σε διάσταση ημεδαπής σε κόλαση.

Η αλλοδαπή κατηγορείται ειδικότερα για το ό,τι την 6η Ιουλίου 2022 εξέφρασε ισχυρισμούς για την εγκαλούσα που μπορούσαν να βλάψουν την τιμή και την υπόληψή της, προσέβαλε την τιμή της και την απείλησε με την παράνομη πράξη της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, λέγοντάς της πως έχει φωτογραφίες της στο κινητό της τηλέφωνο και θα τις δημοσιοποιήσει στο παιδί της, προκαλώντας έτσι σ’ αυτήν τρόμο και ανησυχία.

Κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού τους έπεσαν στο έδαφος τα γυαλιά μυωπίας της και η κατηγορούμενη φέρεται επιδεικτικά να τα πάτησε καταστρέφοντάς τα.

Η ημεδαπή είχε προσφύγει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης – προστασία προσωπικότητας.

Η ημεδαπή είναι έγγαμη σε διάσταση τα τελευταία 4 έτη και μητέρα ενός ανήλικου παιδιού. Έχει συνάψει σχέση με συνάδελφό της και εν διαστάσει σύζυγο της ημεδαπής (πλέον έχουν χωρίσει).

Τονίζει ότι η νέα σχέση της είναι εις γνώση του συζύγου της με τον οποίο είχαν κινήσει εξάλλου και τις διαδικασίες έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, ενώ ο νέος σύντροφός της έχει αποχωρήσει από την συζυγική του οικία έχοντας ουσιαστικά χωρίσει.

Η ημεδαπή επισημαίνει ότι χωρίς να έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα απρεπούς συμπεριφοράς στην εργασία της, η αλλοδαπή ήδη από το μήνα Ιούνιο και μέχρι σήμερα έχει επιδοθεί σε έναν πόλεμο ύβρεων, απειλών και διασυρμού της.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούνιο επισκέφθηκε απρόκλητα τον εν διαστάσει σύζυγό της στο χώρο εργασίας του και του «αποκάλυψε» ότι διατηρεί σχέση με παντρεμένο και συγκεκριμένα τον σύζυγό της. Όταν ο εν διαστάσει σύζυγός της την παρακάλεσε ευγενικά να αποχωρήσει και να μην τον ξαναενοχλήσει, ειδικά στο χώρο εργασίας του, η καθής εκνευρισμένη ισχυριζόταν ότι δήθεν είχε κι άλλη σχέση στο παρελθόν με άλλον παντρεμένο, με αποτέλεσμα ο σύζυγός της να αναγκασθεί να την διώξει.

Όταν την επισκέφθηκε ο εν διαστάσει σύζυγός της στην οικία της για να δει τα παιδιά τους, κατάφερε να υποκλέψει από το κινητό του τηλέφωνο φωτογραφίες από προσωπικές τους στιγμές, τις οποίες της δήλωσε ότι κρατάει στα χέρια της, απειλώντας ότι θα τις στείλει παντού, συμπεριλαμβανομένου και του εν διαστάσει συζύγου της, ακόμη και στον ανήλικο γιο της για να την καταστρέψει!

Υποστηρίζει ότι την επισκέφθηκε με άγριες διαθέσεις δύο φορές στην εργασία της και την εξύβρισε ενώ έσπασε και τα γυαλιά οράσεώς της.

