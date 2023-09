Κοινωνία

Κατασκοπεία - Πόρος: Το πολυτελές road trip των Τούρκων κατηγορούμενων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδηγούσαν πανάκριβες μηχανές και διέμεναν σε πολυτελή καταλύματα. Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους.

-

Ιδιοκτήτης εταιρίας εμπορίας συστημάτων κουζίνας και συνταξιούχος οδοντίατρος δηλώνουν οι Τούρκοι που συνελήφθησαν για κατασκοπεία στον Πόρο.

Οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν για την κατασκοπεία στον Πόρο κυκλοφορούσαν με δυο πανάκριβες μοτοσυκλέτες, και πάνω τους βρέθηκαν δυο ψηφιακές κάμερες και μια μικροκάμερα, ενώ στο drone αξίας 1.300 ευρώ που διέθεταν βρέθηκε στη μνήμη του πλάνα από τη ναυτική εγκατάσταση διάρκειας 90 δευτερολέπτων από ύψος 50 μέτρων.

Οι δύο Τούρκοι, ηλικίας 48 και 58 ετών, συνελήφθησαν στην Μονεμβασία και οδηγούνται στον εισαγγελέα κατηγορούμενοι για κατασκοπία. Οι ίδιοι στους αναλυτές της Κρατικής Ασφάλειας δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν ότι πρόκειται για το κέντρο εκπαίδευσης Πόρου του Πολεμικού Ναυτικού και απλά είναι τουρίστες, σύμφωνα με το newsit.gr.

Ακολούθησαν ένα περίεργο δρομολόγιο από την χώρα τους μέχρι τη Μονεμβασία που συνελήφθησαν. Συγκεκριμένα, έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη και την περασμένη Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου έφτασαν στη Σμύρνη.

Από εκεί με πλοίο πέρασαν στη Χίο και αμέσως με ferry boat αναχώρησαν για Πειραιά όπου και αποβιβάστηκαν την περασμένη Παρασκευή. Ακολούθως έφυγαν για Πόρο όπου και διέμεναν σε πανάκριβο ξενοδοχείο. Αφού σήκωσαν το drone και τράβηξαν πλάνα αναχώρησαν για Ναύπλιο όπου και διανυκτέρευσαν. και την επομένη το πρωί έφυγαν για Μονεμβασιά.

Στα πλάνα τους, έχοντας κάνει ήδη κάνει κρατήσεις δωματίων, ήταν να επισκεφτούν το Γύθειο, τη Μάνη, την Πρέβεζα, την Πάργα, το Μέτσοβο και την Αλεξανδρούπολη. Ως ημερομηνία επιστροφής στην Κωνταντινούπολη δήλωσαν την 27η Σεπτεμβρίου.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν – εκτός από το drone με χειριστήριο και κάρτα μνήμης 64 GB – δυο ψηφιακές μηχανές με κάρτες μνήμης δυο σκληροί δίσκοι, 7 κάρτες μνήμης, 3 κινητά τηλέφωνα. Όλα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια , ενώ οι δυο συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα Πειραιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: “Απαγωγή” εργαζόμενου σε πρατήριο καυσίμων

Disney World: Αρκούδα περιφερόταν στο πάρκο ψυχαγωγίας (εικόνες)

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την έδειρε και μετά της έδωσε μαχαίρι για να τον σκοτώσει!