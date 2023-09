Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Διασωληνωμένο το 16 μηνών μωράκι που έπεσε από μεγάλο ύψος

Πως συνέβη το ατύχημα στο ξενοδοχείο που διέμενε η οικογένεια η οποία έχει έρθει για διακοπές στη χώρα μας.

Από σκάλα του ξενοδοχείου στις Γούβες, όπου διέμενε με την οικογένειά του, έπεσε το περίπου ενός έτους κορίτσι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ.

Το παιδί είχε έρθει με τους γονείς του για διακοπές από την Ρουμανία στις 13 Σεπτεμβρίου και είχαν προγραμματίσει να επιστρέψουν στην χώρα τους στις 20 του μήνα.

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το 16 μηνών κορίτσι έπεσε από σκάλα στο pool bar του ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ασθενοφόρο του «Χαμόγελου του Παιδιού» συνοδεία γιατρού και το παιδί μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ. Εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων, όπου παραμένει διασωληνωμένο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το μικρό κορίτσι είναι αιμοδυναμικά σταθερό με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του σοβαρή αλλά σταθερή.

Πηγή: creta24.gr

