Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ο Ήλιος, τα ψέματα και οι προβλέψεις της Τρίτης

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ANT1, Λίτσα Πατέρα.

«Σήμερα θέλω να ξεκινήσω τραγουδώντας “Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα”», είπε η Λίτσα Πατέρα την Τρίτη, στην ένταξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, «ο Ποσειδώνας αν έχει τα καλά του είναι γλυκός και τρυφερός, έχει ευαισθησία… Όταν δεν είναι καλά όμως, μας λέει ψέματα».

Σημείωσε ότι «σήμερα είναι απέναντι από τον Ήλιο και πρέπει να προσέχουμε κινήσεις που κάνουμε σήμερα μήπως γίνει κάποιο λάθος. Μπορεί να νομίσουμε ότι κάτι είναι κάπως, αλλά να μην είναι έτσι».

Η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε ότι «ακόμη, η μέρα μας προτρέπει για “γλυκές υπερβολές” και εννοώ ακόμη και στο φάμε πολλά γλυκά».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





