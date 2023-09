Πολιτική

Μαρινάκης για Λιβύη: Τροχαίο το δυστύχημα - Δεν πήγε κλιμάκιο της ΕΥΠ

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το ξεπάγωμα των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα, την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο και όσα αλλάζουν για τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.

«Η είδηση του τραγικού δυστυχήματος στη Λιβύη που οδήγησε στο θάνατο πέντε συμπολίτες μας που είχαν μεταβεί εκεί για ανθρωπιστική βοήθεια μας γεμίζει οδύνη. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων αυτού του συγκλονιστικού αυτοκινητιστικού δυστυχήματος»,ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε όσα είπε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ επισημαίνοντας «πως μίλησε με ειλικρίνεια, σαφείς δεσμεύσεις, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και παρουσίασε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τόσο για την ουσιαστική αρωγή στον Έβρο και τη Θεσσαλία που επλήγησαν από τα ακραία φαινόμενα όσο και τη βελτίωση της οικονομίας, της καθημερινότητας των πολιτών και των κρίσιμων υποδομών του κράτους».

Υπογράμμισε στη συνέχεια πως η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί την προηγούμενη τετραετία πως θα μειώσει τους φόρους για να απαλλαγούν οι πολίτες από πρόσθετα βάρη και αυτό κάνει. «Είχαμε πει πως θα μπει μια τάξη στα οικονομικά και τώρα η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική της βαθμίδα μετά από 14 χρόνια, έχει ρεκόρ εξαγωγών και τη χαμηλότερη ανεργία της τελευταίας 15ετίας. Τώρα είναι η στιγμή που οι μόνιμες παρεμβάσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός θα αυξήσουν άμεσα ή έμμεσα τα εισοδήματα των πολιτών, κάτι που αποτέλεσε και βασική προεκλογική μας δέσμευση», είπε.

Ειδικότερα αναφέρθηκε αναλυτικά στην απόφαση για ξεπάγωμα των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα και στη δρομολόγηση νέας αύξησης του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο. Επίσης για το δημόσιο τομέα ανέφερε πως αυξάνονται οι αμοιβές κατά 10,5% από 1/1/2024 με αποτέλεσμα σχεδόν 660.000 υπάλληλοι να αποκτούν σχεδόν έναν επιπλέον μισθό το χρόνο. Επίσης για περίπου 200.000 συνταξιούχους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ μηδενίζεται η συμμετοχή στα φάρμακα, σε όσους αδικεί η προσωπική διαφορά καταβάλλεται έκτακτη αρωγή και δρομολογείται νέα ετήσια αύξηση τον Ιανουάριο.

Αναφέρθηκε επίσης σε όσα αλλάζουν για τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, αλλά και σε όσα γίνονται σε επίπεδο ενίσχυσης των κρίσιμων υποδομών του κράτους.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για εξάμηνη αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

«Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει στο πλευρό των πληγέντων από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία με μέλη της Κυβέρνησης να βρίσκονται συνεχώς στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, για τον βέλτιστο συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στην διαχείριση των νεκρών ζώων η οποία προχωρά με ταχείς ρυθμούς και την επιδημιολογική επιτήρηση της περιοχής. Το έργο της αποκατάστασης και αρωγής συνδράμουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Σώματα Ασφαλείας που επεμβαίνουν όποτε κρίνεται απαραίτητο και υπάρχει ανάγκη», είπε ακολούθως ο κ. Μαρινάκης και αναφέρθηκε αναλυτικά σε όσα έχουν γίνει αλλά και στο ζήτημα των αποζημιώσεων.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο ταξίδι του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, την επικείμενη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας αλλά και το πλήρες πρόγραμμά του.

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ανέφερε:

Στην ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός μίλησε για ακόμα μια φορά με ειλικρίνεια, σαφείς δεσμεύσεις, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, και παρουσίασε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, τόσο για την ουσιαστική αρωγή των πολιτών στον Έβρο και τη Θεσσαλία που επλήγησαν από τα ακραία φαινόμενα, όσο και την βελτίωση της οικονομίας, της καθημερινότητας των πολιτών και των κρίσιμων υποδομών του κράτους.

Είχαμε δεσμευθεί στην προηγούμενη τετραετία πως θα μειώσουμε τους φόρους για να απαλλάξουμε τους πολίτες από πρόσθετα βάρη και το κάναμε.

Είχαμε πει πως θα μπει μια τάξη στα οικονομικά και τώρα η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική της βαθμίδα μετά από 14 χρόνια, έχει ρεκόρ εξαγωγών και τη χαμηλότερη ανεργία της τελευταίας 15ετίας.

Τώρα είναι η στιγμή που οι μόνιμες παρεμβάσεις που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός θα αυξήσουν άμεσα ή έμμεσα τα εισοδήματα όλων των πολιτών, κάτι που αποτέλεσε και την βασική προεκλογική μας δέσμευση.

Για τον Ιδιωτικό Τομέα:

ξεπαγώνουν από 1η Ιανουαρίου 2024 οι «τριετίες» και κάθε επίδομα προϋπηρεσίας που βρισκόταν σε αναστολή απ' το 2012, ενώ δρομολογείται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο.

Για τον Δημόσιο Τομέα:

Αυξάνονται οι αμοιβές κατά 10,5% από 1.1.2024, με αποτέλεσμα σχεδόν 660.000 υπάλληλοι να αποκτούν έναν επιπλέον μισθό τον χρόνο.

Για τους συνταξιούχους:

σε 200.000 πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ μηδενίζεται η συμμετοχή στα φάρμακα,

σε όσους αδικεί η «προσωπική διαφορά» καταβάλλεται έκτακτη αρωγή και παράλληλα δρομολογείται νέα ετήσια αύξηση στους συνταξιούχους τον Ιανουάριο.

Τέλος για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί και εργάζονται προβλέπεται η καταβολή μόνο μιας εισφοράς 10% επί των πρόσθετων αμοιβών τους αντί της σημερινής επιβάρυνσης, του «πέναλτυ» όπως συνηθίζουμε να το λέμε, του 30%.

Για τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους:

Σε 1.340.000 δηλώσεις το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για παιδιά, ενώ αυξάνεται κατά 8% το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τον Δεκέμβριο.

Συνεχίζεται το Επίδομα Θέρμανσης με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά.

Διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Σπίτι Μου» για πολίτες 25-39 ετών. Έχουν εγκριθεί ήδη 4.700 χαμηλότοκα δάνεια. Στόχος μας είναι να αποκτήσουν σπίτι συνολικά 10.000 νέοι και με τις παράλληλες δράσεις για τη στέγη, να ευνοηθούν τελικά 150.000 πολίτες.

Καταβάλλεται από τον Δεκέμβριο το «Youth Pass», ύψους 150 ευρώ σε 200.000 νέους 18 και 19 ετών.

Δέσμευσή μας είναι όμως και η απαρέγκλιτη τήρηση και διασφάλιση της νομιμότητας σε όλα τα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποδεσμεύονται μέσα στον επόμενο μήνα 2.500 αστυνομικοί από τη φύλαξη δημοσίων προσώπων, οι οποίοι θα συνδράμουν το έργο της ΕΛΑΣ στο πεδίο.

Παράλληλα, με στοχευμένες παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα δράστες αδικημάτων που κοστίζουν ζωές και περιουσίες θα μπορούν να φυλακίζονται με την πρωτόδικη απόφαση, ενώ θα τροποποιηθεί το νομικό πλαίσιο έκτισης ποινών ώστε κάποιος που έχει καταδικαστεί για 15 χρόνια να μην αποφυλακίζεται πια στα 5 χρόνια.

Η νομιμότητα όμως δεν αφορά μόνο την ασφάλεια στις γειτονιές ή την απονομή δικαιοσύνης, αλλά και την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Έως την άνοιξη του 2024 οι ταμειακές μηχανές 450.000 επιχειρήσεων θα διασυνδεθούν με τα POS,

Επεκτείνονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές σε όλη τη λιανική αγορά,

Γίνονται υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές και στις αγοραπωλησίες ακινήτων, όπου καταργούνται οριστικά τα μετρητά,

Ενεργοποιείται από τον Ιανουάριο, το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής,

και διπλασιάζεται το πρόστιμο για τις συναλλαγές άνω των 500 ευρώ με μετρητά.

Λεπτομέρειες και εξειδικεύσεις για τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο κομμάτι της εργασίας παρουσιάστηκαν χθες από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 'Αδωνι Γεωργιάδη και όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η αντίστοιχη παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Στο επίπεδο της ενίσχυσης των κρίσιμων υποδομών του Κράτους,

Ενισχύεται η Δημόσια υγεία με τις προσλήψεις 10.000 υγειονομικών, 800 πληρωμάτων ΕΚΑΒ και την προμήθεια νέων ασθενοφόρων, την ίδρυση ενιαίου κέντρου συντονισμού σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, την δημιουργία «Πύργου Ελέγχου», ώστε η άμεση ανταπόκριση του ΕΚΑΒ στις πόλεις να φτάσει σε 10 λεπτά, την δημιουργία έξι βάσεων ιατρικών ελικοπτέρων για τις διακομιδές από απομακρυσμένα σημεία και την Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών 96 νοσοκομείων και 156 Κέντρων Υγείας.

Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα το πρωί, υπογράφηκε από τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η σύμβαση για την Ανακατασκευή- Επέκταση-Προσαρμογή στα νέα πρότυπα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Θριάσιου Νοσοκομείου με προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ενισχύεται η πολιτική προστασία και η «άμυνα» της χώρας απέναντι σε ακραία φαινόμενα και φυσικές καταστροφές με μια σειρά από μέτρα.

Συγκεκριμένα συγκροτείται Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας υπό τα Υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος, με σκοπό τον κεντρικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων.

Ταυτόχρονα, θα γίνουν εισηγήσεις για μόνιμες λύσεις στην άρδευση και διπλασιάζεται από το 2024 το Αποθεματικό για Φυσικές Καταστροφές από τα 300 στα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Με την ακόμα πιο συστηματική συνεργασία της Πολιτικής Προστασίας και Ενόπλων Δυνάμεων, με συγκεκριμένα πρωτόκολλα που θα ενεργοποιούνται προληπτικά προχωρά με ταχύτητα η εκτέλεση του προγράμματος «Αιγίς».

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη αναστέλλονται για έξι μήνες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο της απόφασης, αναστέλλεται η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων για έξι μήνες και αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει στο πλευρό των πληγέντων από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία με μέλη της Κυβέρνησης να βρίσκονται συνεχώς στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, για τον βέλτιστο συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στην διαχείριση των νεκρών ζώων η οποία προχωρά με ταχείς ρυθμούς και την επιδημιολογική επιτήρηση της περιοχής. Το έργο της αποκατάστασης και αρωγής συνδράμουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Σώματα Ασφαλείας που επεμβαίνουν όποτε κρίνεται απαραίτητο και υπάρχει ανάγκη.

Αναφορικά με το ζήτημα των αποζημιώσεων. Έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 12.000 αυτοψίες και έλεγχοι στις 165 κοινότητες που έχουν πληγεί.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί παραπάνω από 16.000 οριστικοποιημένες αιτήσεις και 5.000 προσωρινές στην πλατφόρμα arogi.gov.gr, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι καταβολές από την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου οπότε και καταβλήθηκαν 25,6 εκατ. ευρώ σε 4.470 φυσικά πρόσωπα, δηλαδή 4.377 νοικοκυριά.

Στην Περιφέρεια η οποία είναι αρμόδια για την καταγραφή ζημιών σε επιχειρήσεις είχαν υποβληθεί 3.811 αιτήσεις, ενώ έχουν υλοποιηθεί πάνω από 1.500 αυτοψίες.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας έχουν πραγματοποιήσει πλήρη αποτύπωση των συνθηκών σε όλες τις περιοχές και επεμβαίνουν κυρίως σε απαντλήσεις υδάτων και συνδράμουν σε μεταφορές τροφίμων, νερού, φαρμακευτικού υλικού, προς υποστήριξη των κατοίκων που επλήγησαν στο πιο ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο που έχει αντιμετωπίσει η χώρα μας.

Σημαντικό είναι να τονίσουμε πως η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 του Υπουργείου Υγείας παρέχει εξειδικευμένη ψυχολογική υποστήριξη στους πληγέντες από τις πλημμύρες.

Αναχωρεί σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός για την Νέα Υόρκη όπου θα συμμετάσχει στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 78ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Αύριο, Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το πρωί της Πέμπτης 21 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός έχει προσκληθεί και θα μιλήσει στο Πανεπιστήμιο του Yale. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί ακόμη με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ακόμη, μεταξύ άλλων, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με επενδυτές και εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων.

