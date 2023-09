Κόσμος

Ερντογάν: Έχουμε δεκαετίες φιλίας με την Ελλάδα, δεν είμαστε εχθροί

Τι είπε για τις σχέσεις της χώρας του με την ΕΕ και τις ΗΠΑ, αλλά και την αγορά των F16. H απάντηση του στον Μενέντεζ, που ζήτησε από την Τουρκία να σταματήσει την πολεμική κατά της Ελλάδας.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό κανάλι PBS, ο Τούρκος πρόεδρος κληθείς αν σχολιάσει τη δήλωση του Αμερικανού γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ ότι «η Τουρκία πρέπει να σταματήσει την πολεμική κατά της Ελλάδας», απάντησε ότι «ο Μενέντεζ δεν γνωρίζει την Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έχουμε δεκαετίες φιλίας με την Ελλάδα, δεν βρεθήκαμε σε εχθρικά στρατόπεδα».

«Δεν έχω κανένα λόγο να μην εμπιστεύομαι τη Ρωσία. Με κρατούν να περιμένω στην πόρτα της ΕΕ εδώ και 50 χρόνια. Η Ρωσία είναι τόσο αξιόπιστη όσο και η Δύση αξιόπιστη», ανέφερε στη συνέχεια ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι ο διάδρομος των σιτηρών έχει διακοπεί, αλλά εξακολουθεί να έχει πίστη στον Πούτιν και ότι ο διάδρομος σιτηρών θα ξεκινήσει ξανά τις επόμενες ημέρες.

«Η πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία δεν πρέπει να συνδέεται με την έγκριση της Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο ζητήματα δεν πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους», ανέφερε στη συνέχεια.

Σε ερώτηση σχετικά με τις συλλήψεις των Sedef Kabas, Osman Kavala και Selahattin Demirtas: «Προσπαθείτε να φιμώσετε αυτούς τους ανθρώπους; Γιατί σας απασχολεί τόσο πολύ αυτό; Η Τουρκία είναι κράτος δικαίου. Σε ένα κράτος δικαίου, τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται από το δικαστικό σώμα. Εάν το δικαστικό σώμα έχει λάβει απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση, τότε ας σεβαστείτε αυτή την απόφαση που έλαβε η δικαστική εξουσία. Δεν είμαι σε θέση να μιλήσω εκ μέρους της δικαστικής εξουσίας. Για αυτό μιλάτε. "Το πρόσωπο (Καβάλα) ήταν ο χρηματοδότης των διαδηλώσεων».

Ο Ερντογάν είπε ότι ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς ήταν τρομοκράτης και προκάλεσε το θάνατο περισσότερων από 200 ανθρώπων, επομένως το δικαστικό σώμα έλαβε μια απόφαση. Αφού τον διέκοψε η παρουσιάστρια του προγράμματος, ο Ερντογάν είπε, «Δεν έχετε δικαίωμα να διακόψετε. Θα σεβαστείτε την απόφαση που έλαβε η Δικαιοσύνη».

Ερντογάν: Έχει ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας με την ΕΕ – Θα αυξήσουμε τις επαφές με τον Μπάιντεν

Μιλώντας στη "13η ετήσια σύνοδο κορυφής Concordia, δήλωσε ότι «σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, βλέπουμε ότι έχει ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την αναζωογόνηση των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ». Τρεις ημέρες πριν δήλωνε από τουρκικό έδαφος ότι «μπορεί να χωρίσουμε τους δρόμους μας με την Ευρώπη».

Σε ότι αφορά τις ΗΠΑ, ανέφερε, «Είμαστε ικανοποιημένοι με την εξέλιξη της συνεργασίας μας με τις ΗΠΑ. Ξεπεράσαμε ένα σημαντικό μέρος των εμποδίων στις συνομιλίες με τον Μπάιντεν και αποφασίσαμε να αυξήσουμε τις επαφές μας».

Αποσπάσματα από την συνέντευξη του Προέδρου Ερντογάν στο PBS:

Ερώτηση: Θέλω να ρωτήσω για τα πρόσφατα σχόλια που κάνατε. Είπατε μόλις χθες ότι η χώρα σας ενδέχεται να εγκαταλείψει την προσπάθειά της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προηγουμένως αναφέρθηκαν ανησυχίες, όπως γνωρίζετε, σχετικά με τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιδιώκετε να γίνετε μέλος της Ε.Ε. από το 1999. Είστε έτοιμοι να εγκαταλείψετε αυτήν την προσπάθεια;

Ερντογάν: Δίνουμε μεγάλη σημασία στην απόφαση που έλαβε η Ε.Ε. Εάν η Ε.Ε. θα έκανε ένα τέτοιο βήμα προς τα εμπρός, λαμβάνοντας μια τέτοια απόφαση, θα το χαιρετούσαμε. Η Τουρκία παραμονεύει στο κατώφλι της Ε.Ε. τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, και ήμασταν πάντα αυτάρκεις. Ποτέ δεν βασιστήκαμε σε συνεισφορές ή υποστήριξη που λάβαμε από την ΕΕ, επομένως δεν είναι καν απαραίτητο για εμάς.

Ερώτηση: Τι γίνεται με την πώληση των F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία; Πιστεύετε ότι συνδέεται με την υποστήριξη της Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ; Επειδή την επόμενη μέρα που συμφωνήσατε να προωθήσετε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στο κοινοβούλιο σας, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Jake Sullivan είπε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε αυτήν την πώληση των F-16. Κατά τη γνώμη σας, συνδέονται τα δύο ζητήματα;

Ερντογάν: Πιστεύω ότι αυτά τα δύο θέματα δεν πρέπει να συνδέονται, γιατί ενώ, κατά κύριο λόγο, ο Πρόεδρος Biden είπε ότι αυτό το θέμα ήταν συνδεδεμένο με το Κογκρέσο, θα λέγαμε κι εμείς πάντα ότι έχουμε την τουρκική εθνοσυνέλευση. Άρα αυτά τα θέματα είναι συνδεδεμένα με τη Βουλή. Εάν το Κοινοβούλιο δεν λάβει θετική απόφαση σχετικά με αυτήν την ένταξη, τότε δεν υπάρχει τίποτα να κάνουμε.

Ερώτηση: Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν σκεπτικιστές στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για αυτήν την πώληση των F-16. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της ισχυρής Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, γερουσιαστής Bob Menendez. Μίλησα μαζί του την περασμένη εβδομάδα και αναφέρει αρκετούς λόγους για τους οποίους είναι αντίθετος στην πώληση αυτή τη στιγμή - απειλείτε την ελληνική ασφάλεια, φυλακίζετε δημοσιογράφους και πολιτικούς της αντιπολίτευσης, δεν συμμετέχετε στη δυτική συμμαχία και στην επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία. Και είπε: «Η Τουρκία έχει την ευκαιρία να δείξει σε εμάς και στο υπόλοιπο ΝΑΤΟ ότι είναι μέρος της ομάδας». Τι λέτε για αυτό;

Ερντογάν: O Bob Menendez δεν γνωρίζει πολύ την Τουρκία. Και ο Menendez δεν φαίνεται να είναι εξοικειωμένος ούτε με τον Ταγίπ Ερντογάν. Είμαστε φίλοι με την Ελλάδα για πολλές δεκαετίες. Ποτέ δεν έχουμε πολεμήσει σε στρατόπεδα ο ένας εναντίον του άλλου. Φαίνεται ότι ο Menendez έχει υιοθετήσει μια εχθρική προσέγγιση για την Τουρκία και προσπαθεί να μας τραβήξει σε ορισμένες συζητήσεις της επιλογής του. Αλλά δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος αυτού. Η φιλία μας με την Ελλάδα δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν ότι είναι.

Ερώτηση: Πώς κρίνετε τις ανησυχίες του γερουσιαστή, ειδικά υπό το φως του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, για τη μη συμμετοχή της Τουρκίας στην επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία στον ίδιο βαθμό με τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και μέλη της ΕΕ;

Ερντογάν: Υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που τα μέλη της Ε.Ε. κάνουν; Η Τουρκία έχει διαφορετική θέση στον κόσμο. Και τα κ-μ της Ε.Ε. έχουν διαφορετικές θέσεις. Η Ρωσία τυγχάνει να είναι ένας από τους πιο στενούς μου γείτονες. Και έχουμε κοινή ιστορία. Και, ομοίως, έτσι συνεχίζεται η τρέχουσα διαδικασία. Ξεκινήσαμε τον διάδρομο των σιτηρών. Συνολικά, 33 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών εξήχθησαν στον υπόλοιπο κόσμο, χρησιμοποιώντας τη Μαύρη Θάλασσα. Και δεν το κάναμε αυτό μόνο και μόνο επειδή η Ε.Ε. μάς ζήτησε να το κάνουμε. Ήταν μια ανθρωπιστική υποχρέωση που αναλάβαμε.

Σε ερώτηση εάν εμπιστεύεται τη Ρωσία και τον Πούτιν για την επιστροφή στη Συμφωνία για τα Σιτηρά, ο Ερντογάν είπε: «Δεν έχω κανένα λόγο να μην τους εμπιστευτώ. Στο βαθμό που η Δύση είναι αξιόπιστη, η Ρωσία είναι εξίσου αξιόπιστη. Τα τελευταία 50 χρόνια, περιμένουμε στο κατώφλι της ΕΕ και, αυτή τη στιγμή, εμπιστεύομαι τη Ρωσία όσο εμπιστεύομαι τη Δύση».

Αναφορικά με τις σχέσεις Τουρκίας - Ρωσίας και το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ερντογάν είπε:

«Οι μισές από τις προμήθειες φυσικού αερίου της Τουρκίας προέρχονται από τη Ρωσία, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε αλληλεγγύη. Κάνουμε αμοιβαία βήματα μπροστά και συνεργαζόμαστε και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα με τη Ρωσία.

Είναι προφανές ότι αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει πολύ. Και για να τελειώσει ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό, θα θέλαμε να είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Και ο κ. Πούτιν είναι στην πραγματικότητα με το μέρος του τερματισμού αυτού του πολέμου το συντομότερο δυνατό».

Το τέλος της συνέντευξης αφορούσε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, και ιδιαίτερα τις συλλήψεις και καταδίκες δημοσιογράφων και ακτιβιστών, θέμα για το οποίο ο Τούρκος Πρόεδρος έδειξε να ενοχλείται.

