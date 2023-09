Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Άρης: Χειροπέδες σε 32χρονο που άναψε πυρσούς στην “Τούμπα”

Τον οπαδό του ΠΑΟΚ, «πρόδωσαν» οι κάμερες ασφαλείας του γηπέδου και η σύλληψη του έγινε το απόγευμα της Δευτέρας.

Ένας 32χρονος συνελήφθη επειδή άναψε τρεις πυρσούς κατά τη διάρκεια του κυριακάτικου ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, στο γήπεδο της Τούμπας.

Η ταυτοποίησή του -σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- έγινε με βάση την αξιοποίηση οπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου. Η σύλληψή του έγινε, χθες το απόγευμα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Αθλητικού Νόμου και κατοχή φωτοβολίδων - πυροτεχνημάτων, ενώ οδηγείται με την αυτόφωρη διαδικασία στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πριν από την έναρξη της ίδιας αναμέτρησης είχαν συλληφθεί άλλα τρία άτομα: δύο για κατοχή ναρκωτικών και ο τρίτος για πυρσό.

