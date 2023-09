Κοινωνία

Φωτιές: Δέσμευση περιουσίας για εμπρηστές και καταπατητές

Με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ζητά από τους αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνουν την Αρχή άμεσα, ώστε να προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες όταν από την προανάκριση προκύπτουν στοιχεία ότι το έγκλημα του εμπρησμού από πρόθεση (άρθρο 264 παρ.1 και 265 παρ. 1 ΠΚ) συνδέεται με περιουσιακό όφελος.

Ουσιαστικά, ο κ. Βουρλιώτης ζητά να ενημερώνεται η Αρχή, προκειμένου να προβαίνει σε δέσμευση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου (τραπεζικοί λογαριασμοί, κινητή και ακίνητη περιουσία), όσων συλλαμβάνονται για εμπρησμό από πρόθεση, που συνδέεται με οικοπεδοποίηση, οικονομική εκμετάλλευση μίας περιοχής κ.λπ.

Αναλυτικά, ο επιλεφαλής της Αρχής, στο έγγραφο που απέστειλε στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, αναφέρει:

«Περιπτώσεις εμπρησμού από πρόθεση από τις οποίες προκύπτει περιουσιακό όφελος.

Σύμφωνα με τη διάταξη της περ. κα) του αρ. 4 του ν. 4557/18 ως βασικό αδίκημα για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες νοείται και "... κάθε άλλο έγκλημα που τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας, της οποίας το ελάχιστο όριο είναι άνω των τριών (3) μηνών, από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος".

Στην ως άνω περίπτωση εμπίπτει, μεταξύ άλλων, και το έγκλημα του εμπρησμού από πρόθεση (αρ. 264 παρ.1 και 265 παρ. 1 ΠΚ), εφόσον αυτό συναρτάται με περιουσιακό όφελος.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε, όπως, σε περίπτωση που από την προεισαγωγική προανάκριση προκύπτουν στοιχεία ότι το συγκεκριμένο έγκλημα συνδέεται με περιουσιακό όφελος, να ενημερωνόμαστε άμεσα, προκειμένου να προβούμε στις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές μας».

