Τροχαίο στη Λιβύη: Τρισάγιο από τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τα θύματα του δυστυχήματος

Τι είπε ο Οικουμενικός Πατράρχης στο ποίμνιο, φανερά συγκινημένος για τον άδικο χαμό των Ελλήνων στη Λιβύη.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Εσθονία και συγκεκριμένα στον Ι. Ναό του Γενεθλίου της Θεοτόκου στο νησί Hiiumaa, τέλεσε Τρισάγιο υπέρ Αναπαύσεως των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στην Λιβύη.

Ο επικεφαλής της οικουμενικής ορθόδοξης εκκλησίας συντετριμμένος μίλησε για τους νεκρούς με φανερή συγκίνηση, και κάλεσε τους πιστούς να προσευχηθούν όλοι μαζί για την ανάπαυση των ψυχών τους.

Στην ομιλία του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξέφρασε την οδύνη του για το γεγονός ότι άνθρωποι που πήγαν να σώσουν συνανθρώπους τους έχασαν τη ζωή τους, και εξέφρασε τα συλλυπητήρια και τη συμπάθειά του προς τις οικογένειές τους.

