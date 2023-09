Πολιτική

Σπαρτιάτες: Ο Στίγκας επιμένει στις καταγγελίες για εκβιασμούς - Τι κατέθεσε στον Άρειο Πάγο

Για περισσότερο από 4 ώρες κατέθεσε ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών", Βασίλης Στίγκας, όπου επανέλαβε τις καταγγελίες περί εκβιασμών. Όσα δήλωσε.

Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ενώπιον της εισαγγελέως Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη ο πρόεδρος του κόμματος «Σπαρτιάτες» Βασίλης Στίγκας.

Η κατάθεσή του διήρκεσε τεσσερισήμισι ώρες και επανέλαβε τις καταγγελίες του περί εκβιασμών, όπως ο ίδιος δήλωσε, ενώ επισήμανε ότι είναι «σε απόλυτο συγχρονισμό με τους βουλευτές, με όλους τους βουλευτές πλην του κ. Φλώρου».

Ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών», εξερχόμενος του δικαστικού Μεγάρου του Αρείου Πάγου σε δήλωσή του ανέφερε:

«Σήμερα ολοκλήρωσα την κατάθεσή μου στην κ. εισαγγελέα, απάντησα ευθαρσώς σε όλες τις ερωτήσεις. Πιστεύω ότι δεν άφησα κανένα κενό και από εκεί και πέρα είναι δική της η απόφαση για το εάν θα συνεχίσει ή εάν θα σταματήσει εδώ την υπόθεση».

Στη συνέχεια απατώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων είπε:

ΕΡΩΤΗΣΗ : Επαναλάβατε τις δημόσιες καταγγελίες σας για εκβιασμούς;

: Επαναλάβατε τις δημόσιες καταγγελίες σας για εκβιασμούς; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Μάλιστα, τις επανέλαβα, δεν θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή εάν κατονόμασα πρόσωπα και ποιους κατονόμασα. Αυτό θα το δει η κ. εισαγγελέας.

: Μάλιστα, τις επανέλαβα, δεν θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή εάν κατονόμασα πρόσωπα και ποιους κατονόμασα. Αυτό θα το δει η κ. εισαγγελέας. ΕΡΩΤΗΣΗ : Όσον αφορά τα καταγγελλόμενα ότι κάποιοι πήγαν να βάλουν χέρι στην κρατική επιχορήγηση;

: Όσον αφορά τα καταγγελλόμενα ότι κάποιοι πήγαν να βάλουν χέρι στην κρατική επιχορήγηση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Προχώρησα λίγο παραπάνω, εν πάση περιπτώσει είναι όλο μαζί…

: Προχώρησα λίγο παραπάνω, εν πάση περιπτώσει είναι όλο μαζί… ΕΡΩΤΗΣΗΣ : Δώσατε κάποια στοιχεία;

: Δώσατε κάποια στοιχεία; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Κάποιοι προσπάθησαν και με τη συμπεριφορά τους να κάνουν όχι μόνο αυτό, αλλά και αλλά πράγματα.

: Κάποιοι προσπάθησαν και με τη συμπεριφορά τους να κάνουν όχι μόνο αυτό, αλλά και αλλά πράγματα. ΕΡΩΤΗΣΗ : Εσείς αυτή τη στιγμή αισθάνεστε απειλούμενος και εκβιαζόμενος;

: Εσείς αυτή τη στιγμή αισθάνεστε απειλούμενος και εκβιαζόμενος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Όχι, δεν αισθάνομαι, δεν το γνωρίζω αν έχει τελειώσει, αλλά πιστεύω ότι έχουν τελειώσει όλα αυτά τα πράγματα. Είμαι σε απόλυτο συγχρονισμό με τους βουλευτές, με όλους τους βουλευτές πλην του κ. Φλώρου που έχει αποστασιοποιηθεί και ανεξαρτητοποιηθεί.

: Όχι, δεν αισθάνομαι, δεν το γνωρίζω αν έχει τελειώσει, αλλά πιστεύω ότι έχουν τελειώσει όλα αυτά τα πράγματα. Είμαι σε απόλυτο συγχρονισμό με τους βουλευτές, με όλους τους βουλευτές πλην του κ. Φλώρου που έχει αποστασιοποιηθεί και ανεξαρτητοποιηθεί. ΕΡΩΤΗΣΗ : Ο Ηλίας Κασιδιάρης παίζει ρόλο σε όλα αυτά;

: Ο Ηλίας Κασιδιάρης παίζει ρόλο σε όλα αυτά; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα σας το πει η κυρία εισαγγελέας τι πόρισμα θα βγάλει.