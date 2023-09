Πολιτική

Μπελέρης: Έλληνες δικηγόροι στις φυλακές Δυρραχίου

Ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τον Φρέντι Μπελέρη στις φυλακές Δυρραχίου.

Αντιπροσωπεία της συντονιστικής επιτροπής της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποτελούμενη από τον πρόεδρό της (και πρόεδρο ΔΣΑ), Δημήτρη Βερβεσό και τον Χρήστο Παΐσιο, πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ι.Π. Μεσολογγίου, επισκέφθηκε σήμερα, στις φυλακές Δυρραχίου τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρας Διονύσιο-'Αλφρεντ Μπελέρη, ο οποίος παραμένει κρατούμενος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι Έλληνες δικηγόροι εξέφρασαν την αλληλεγγύη και τη στήριξή τους στον Φρ. Μπελέρη και του δήλωσαν ότι θα του συμπαρασταθούν με κάθε τρόπο στους δικαστικούς αγώνες του.

Παράλληλα, η αντιπροσωπεία των δικηγόρων συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο και με την πρέσβη της Ελλάδος στην Αλβανία, Κωνσταντίνα Καμίτση.

Την αντιπροσωπεία των δικηγόρων συνόδευαν ο βουλευτής του Αλβανικού Κοινοβουλίου με το Κόμμα Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔ) και πρόεδρος της "Ομόνοιας", Βαγγ. Ντούλες και ο δικηγόρος Αθηνών Αρ. Κατσαλίδας.

