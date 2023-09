Κόσμος

Ερντογάν για ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ: Το κοινοβούλιο δεν είναι έτοιμο να επικυρώσει την υποψηφιότητα

Απογοητευμένος είναι ο Τούρκος Πρόεδρος από την αργή πρόοδο στο θέμα των F-16 κάτι που όπως φαίνεται θα καθυστερήση την ψήφιση πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας για το ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται βαθιά απογοητευμένος από την αργή πρόοδο στο θέμα των F-16 και κατά τη διάρκεια μιας κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωσης με αναλυτές και δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, δήλωσε ότι το τουρκικό κοινοβούλιο δεν είναι έτοιμο να επικυρώσει το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Όπως ανέφερε το Middle East Eye, «το κοινοβούλιό μου δεν βλέπει θετικά αυτό το θέμα, δεν είναι έτοιμο να επικυρώσει το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας». Το τουρκικό κοινοβούλιο θα συνέλθει στις αρχές Οκτωβρίου, αλλά ο Ερντογάν δεν έχει ακόμη υποβάλει το πρωτόκολλο στο κοινοβούλιο, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Η Τουρκία και η Σουηδία προχώρησαν τον Ιούλιο σε κοινή δήλωση που ανέφερε ότι η Άγκυρα θα επικύρωνε την προσφορά της Στοκχόλμης, η οποία υποβλήθηκε μαζί με τη Φινλανδία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ερντογάν τότε είπε ότι το κοινοβούλιο θα συνεδριάσει το φθινόπωρο και θα χειριστεί το θέμα.

Ωστόσο, έκτοτε ο Ερντογάν κάνει συνεχώς βήματα πίσω από την υπόσχεσή του για "ταχεία επικύρωση", επικαλούμενος την κωλυσιεργία των ΗΠΑ στο αίτημα της Άγκυρας για F-16.

Τούρκοι αξιωματούχοι εξακολουθούν να λένε ότι η Τουρκία θα επικυρώσει το πρωτόκολλο, αλλά υπαινίσσονται ότι θα καθυστερήσει.

Πρόβλημα δυσπιστίας – Οι Τούρκοι δεν εμπιστεύονται τον Μπάιντεν

Πολλοί Τούρκοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι υπάρχει πρόβλημα δυσπιστίας στην Άγκυρα.

"Πρέπει να αγοράσουμε F-16 επειδή οι ΗΠΑ μας έδιωξαν από το πρόγραμμα F-35 λόγω της αγοράς των ρωσικών συστημάτων S-400", δήλωσε τουρκική πηγή στο MEE. "Και τώρα χρησιμοποιούν τα F-16 ως διαπραγματευτικό χαρτί. Αλλά έχουμε έναν μακρύ κατάλογο περιστατικών στο παρελθόν όπου ο Λευκός Οίκος δεν μπόρεσε να τηρήσει τις υποσχέσεις του", αναφέρουν στην Άγκυρα, υπενθυμίζοντας το παρελθόν του προέδρου Τζο Μπάιντεν, όπως οι υποσχέσεις του για τη Συρία, όταν ήταν αντιπρόεδρος το 2016. Ο Μπάιντεν υποσχέθηκε στον Ερντογάν ότι οι κουρδικές ομάδες δεν θα μπορούσαν να περάσουν δυτικά του ποταμού Ευφράτη στη Συρία, αλλά τελικά το έκαναν.

"Τώρα πρέπει να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας, περιμένοντας στα τυφλά το Κογκρέσο των ΗΠΑ να εγκρίνει αυτή τη συμφωνία, χωρίς να βλέπουμε καμία πρόοδο", δηλώνουν τουρκικές πηγές.

"Αυτό μας καθιστά ευάλωτους. Ο Μπάιντεν πρέπει να δείξει ότι είναι σοβαρός σε αυτό το πακέτο, θέτοντας πολιτικά τον εαυτό του σε κίνδυνο".

