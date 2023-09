Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Η Ακρόπολη κοσμεί τη νέα φανέλα του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εντυπωσιακή παρουσίαση και η νέα φανέλα των «πρασίνων» με πινελιές από… Ακρόπολη.

-

Με τον Παρθενώνα, το εμβληματικό μνημείο της Ακρόπολης, να δεσπόζει σε περίοπτη θέση στις φανέλες του Παναθηναϊκού για την αγωνιστική περίοδο 2023-24, ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των νέων εμφανίσεων των «πράσινων», σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό μουσείο.

Με τον ηθοποιό Γιάννη Στάνκογλου να συντονίζει το event, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποκάλυψε τις νέες φανέλες, στη... σκιά του Παρθενώνα στο μουσείο της Ακρόπολης και όπως υπογράμμισε: «Η νέα μας φανέλα κουβαλάει την Iστορία μας. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει δυναμικά στη νέα σεζόν».

Στο πάνελ των ομιλητών βρέθηκαν ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος, ο νέος τεχνικός του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, και ο Γιώργος Σιφνιός, senior brand director της εταιρείας που «ντύνει» την ομάδα, adidas.

«Θα ξεκινήσω με αυτό. Τίποτα δεν είναι απίθανο. Για αυτό το λόγο είμαι εδώ, για αυτό το λόγο έγιναν αυτές οι μεταγραφές. Είμαστε εδώ για το μεγάλο στόχο και τις υψηλές προσδοκίες», είπε αρχικά ο Εργκίν Αταμάν, θέτοντας με το... καλησπέρα ψηλά τον πήχη και συνέχισε: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμένα να είμαι στο μουσείο της Ακρόπολης. Ποτέ πριν δεν είχαν την ευκαιρία να το επισκεφθώ. Ερχόμουν στην Ελλάδα για να παίξω κόντρα στον Παναθηναϊκο και τον Ολυμπιακό και δεν είχα χρόνο να το επισκεφθώ. Είναι μέρος με ξεχωριστή αύρα και μεγάλη ιστορία. Η Ακρόπολη είναι το σήμα κατατεθέν στην Αθήνα, γνωστή σε όλο τον κόσμο.

Ο Παναθηναϊκός δεν απλά το μεγαλύτερο κλαμπ στην Αθήνα, αλλά η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Υπάρχει τεράστιο fan base που ακολουθεί την ομάδα. Το πιο σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία του Παναθηναϊκού είναι η οικογένεια Γιαννακόπουλων. Ο Δημήτρης έχει αναλάβει τη συνέχεια αυτού του σπουδαίου κλαμπ με τη μεγάλη ιστορία. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα δουλέψω εδώ με εκείνον και τους παίκτες μου, με τους οπαδούς και όσους πιστεύουν σε εμάς. Όλοι μας έχουμε ένα κοινό όραμα, να παλέψουμε για τις υψηλές προσδοκίες που ξέρουν όλοι.

Ο Παναθηναϊκός, το μεγαλύτερο αθλητικό brand της Ελλάδας, δεν θα μπορούσε να μην είχε δίπλα του την κορυφαία εταιρεία αθλητικής ένδυσης, την Adidas. Όπως με ενημέρωσαν είναι η πρώτη φορά που ο Παρθενώνας υπάρχει στη φανέλα της ομάδας. Είναι μεγάλη ευθύνη».

Από την πλευρά του, ο Κώστας Σλούκας δήλωσε «υπερήφανος Έλληνας» και πρόσθεσε: ««Νιώθω δέος που βρίσκομαι σε αυτό το μέρος. Πρέπει να πω ότι η μέρα είναι ιδιαίτερη. Είναι μια ιστορική στιγμή που εμφανίζεται η Ακρόπολη στη φανέλα του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για μια μεγάλη έμπνευση και μια πολύ ωραία φανέλα. Έκλεψα και την είδα νωρίτερα. Εύχομαι να φέρει τύχη».

Τέλος, ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος, δήλωσε: «Δεν μπορεί κανείς να μην νιώθει συγκίνηση. Είμαστε σε ένα χώρο ιερό. Βρισκόμαστε σε ένα μουσείο που παρουσιάζει με τον πιο εμφατικό τρόπο την ιστορία της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποτελεί την ομάδα-σύμβολο της πόλης και το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με εκείνη. Μέσα από τα επιτεύγματα του στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα, ο Παναθηναϊκός αποτελεί πρεσβευτή της Αθήνας και της Ελλάδας. Στην ιστορία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ορόσημο αποτέλεσε η ανάληψη της διοίκησης από την οικογένεια Γιαννακόπουλου το 1987. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος έχοντας πάντα στο πλευρό του τα αδέρφια του Θανάση και Κώστα την ανέδειξαν σε κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Την οδήγησαν σε αμέτρητες στιγμές δόξας και χάρισαν μεγάλες συγκινήσεις στους φιλάθλους της. Ο κ. Γιαννακόπουλος είναι άξιος συνεχιστής της «πράσινης αυτοκρατορίας». Η εφετινή καινοτόμα εμφάνιση θα συντροφεύει την ομάδα του Παναθηναϊκού καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ελπίζουμε να συνδεθεί με μεγάλες επιτυχίες».

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης σύσσωμη η ομάδα του Παναθηναϊκού, μαζί με τον Εργκίν Αταμάν, πόζαρε κρατώντας τις καινούργιες φανέλες μπροστά από τη φωτισμένη Ακρόπολη.

Ειδήσεις σήμερα:

Disney World: Αρκούδα περιφερόταν στο πάρκο ψυχαγωγίας (εικόνες)

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την έδειρε και μετά της έδωσε μαχαίρι για να τον σκοτώσει!

Παλαιό Φάληρο: Η ΕΛΑΣ απέτρεψε αγοραπωλησία αρχαιοτήτων