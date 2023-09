Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Νίκος Παππάς στον ΑΝΤ1 για την στήριξη Κασσελάκη (βίντεο)

Ο Νίκος Παππάς εξηγεί γιατί Κασσελάκη και όχι Αχτσιόγλου στον β’ γύρο. Τι απαντά στις φήμες ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος.

Ο Νίκος Παππάς, που ήταν υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε καλεσμένος στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου και μεταξύ άλλων, μίλησε για την στήριξη που έδειξε στον Στέφανο Κασσελάκη.

Όσον αφορά στον “ντόρο” σχετικά με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είπε αρχικά: “Να θυμηθούμε τι γινόταν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το 1996 ή στο συνέδριο της ΝΔ το 1997. Θέλω να καλέσω και τις δύο πλευρές να πολιτικοποιήσουν την κουβέντα, Έτσι θα αναβαθμίσουμε τον διάλογο και θα κάνουμε περισσότερο τον κόσμο να συμμετέχει”.

Όπως είπε, εφόσον αποφάσισε να εκφράσει μια συλλογική προσπάθεια και να βγει μπροστα ως πρόεδρος, θα πρέπει να δείχνει ρητά τις επιλογές του.

Η θέση του για το ντιμπέιτ δεν έχει αλλάξει από τον πρώτο γύρο “ακόμη είμαι υπέρ του διαλόγου” είπε και τόνισε ότι είναι υπέρ του να γίνει συζήτηση μεταξύ των δύο υποψηφίων.

“Να σας πω ευθέως ότι δεν θα είμαι ο εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ”, τόνισε και είπε ότι Σωκράτης Φάμελλος έκανε πολύ καλά το έργο του στο μεταβατικό στάδιο που βρισκόταν ο ΣΥΡΙΖΑ.

“Ο δικός μου ο “καημός” είναι να μην μπει σε μια πορεία ανασχηματισμού το κόμμα. Να διασφαλίσουμε την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ”, είπε σχετικά με το ζήτημα εσωκομματικών διαφωνιών.

“Υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες με την Έφη Αχτσιόγλου, δεν υπήρξε κάποιο δείγμα διαλόγου από πλευράς της. Με τον Στέφανο Κασσελάκη, ευδοκίμησε η κουβέντα και έτσι τον στηρίζω”, είπε υποστηρίζοντας τον λόγο που του παρείχε στήριξη στον β΄γύρο.

“Πικρία θα εξέφραζα αν οδηγούμασταν σε έναν δρόμο που μας οδηγούσε στην καθίζηση”, απάντησε σχετικά με την εμφάνιση του Στέφανου Κασσελάκη και την υποψηφιόητά του που πολύ πιθανό να του στέρησε την ευυκαιρία να ήταν αυτός που θα “κοντραριζόταν” στον δεύτερο γύρο με την Έφη Αχτσιόγλου.

“Πρέπει να κρατήσουμε λίγο την ψυχραιμία μας και να παραπέμψω την Έφη Αχτσιόγλου, στην κοινή μας δήλωση με τον Στέφανο Κασσελάκη. Να αποφύγουμε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς”, τόνισε στα όσα ακούγονται σχετικά με το ότι δεν έχει πολιτικό βάθος και στηρίζεται μόνο στην επικοινωνία.

