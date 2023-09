Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Η ΕΛΑΣ απέτρεψε αγοραπωλησία αρχαιοτήτων

Δείτε ποιο από τα κατασχεθέντα ευρήματα χαρακτηρίστικε ως ιδιαίτερα σπάνιο, και για ποιο λόγο.

Η Ελληνική Αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε 31 αρχαία αντικείμενα αποτρέποντας συνάντηση αγοραπωλησίας αρχαιοτήτων που είχαν στην κατοχή τους μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Συγκεκριμένα, από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε επιχείρηση, το πρωί του Σαββάτου στον περιβάλλοντα χώρο κτηρίου στο Παλαιό Φάληρο, έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς πλήθος αρχαίων αντικειμένων, τα οποία περιλαμβάνονται στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και συνιστούν αντικείμενα μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας.

Τα αρχαία αντικείμενα, εξετάσθηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, η οποία γνωμάτευσε ότι 27 εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων, ενώ τέσσερα από αυτά χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αρχαιότητες, θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, καθώς και στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Στα ανευρεθέντα αρχαία αντικείμενα περιλαμβάνεται χρυσό νόμισμα - στατήρας Παντικαπαίου Κριμαίας, αρχαίων χρόνων, και συγκεκριμένα του 4ου π.Χ. αιώνα με διάμετρο περί τα 17 χιλιοστά και βάρος περί τα 9,2 γραμμάρια. Το χρυσό νόμισμα χαρακτηρίστηκε, κατά την εκτίμηση του από αρχαιολόγο του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών, ως ιδιαίτερα σπάνιο διότι ο εικονιζόμενος «Πάνας» απεικονίζεται στην εμπρόσθια μορφή του και προέρχεται από την αρχαία πόλη του Παντικαπαίου, ελληνική αποικία της Ταυρικής Χερσονήσου της Μαύρης Θάλασσας (σημερινή Κριμαία).

Οι αρχαιότητες που ανήκουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας, περιγράφονται αναλυτικά:

μαρμάρινη λήκυθος με ανάγλυφη παράσταση δεξίωσης, με μέγιστο σωζόμενο ύψος 0,83 μ. και μέγιστη διάμετρο 0,29 μ.,

μαρμάρινη λήκυθος με ανάγλυφη παράσταση δεξίωσης, με μέγιστο σωζόμενο ύψος 0,66 μ. και μέγιστη διάμετρο 0,32 μ.,

πήλινο ειδώλιο καθισμένης γυναικείας μορφής, αρχαϊκών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,12 μ. και μέγιστο πλάτος 0,034 μ.,

πήλινο ειδώλιο καθισμένης γυναικείας μορφής, αρχαϊκών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,10 μ. και μέγιστο πλάτος 0,04 μ.,

πήλινο ειδώλιο περιστεριού, 6ου έως 5ου αιώνα π.Χ., με μέγιστο ύψος 0,053 μ. και μέγιστο μήκος 0,07 μ.,

πήλινο ειδώλιο όρθιας γυμνής ανδρικής μορφής, κλασικών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,08 μ. και μέγιστο πλάτος 0,038 μ.,

πήλινο ειδώλιο καθισμένης γυναικείας μορφής, αρχαϊκών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,078 μ. και μέγιστο πλάτος 0,027 μ.,

πήλινο ειδώλιο καθισμένης γυναικείας μορφής, αρχαϊκών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,09 μ. και μέγιστο πλάτος 0,032 μ.,

πήλινο ειδώλιο καθισμένης γυναικείας μορφής, αρχαϊκών χρόνων, αποτελούμενο από δύο συνανήκοντα τμήματα, το οποίο φέρει ίχνη ερυθρού χρώματος με μέγιστο ύψος 0,093 μ. και μέγιστο πλάτος 0,034 μ.,

πήλινο ειδώλιο καθισμένης γυναικείας μορφής, αρχαϊκών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,067 μ. και μέγιστο πλάτος 0,021 μ.,

πήλινο ειδώλιο καθισμένης γυναικείας μορφής, αρχαϊκών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,084 μ. και μέγιστο πλάτος 0,033 μ.,

πήλινο ειδώλιο καθισμένης γυναικείας μορφής, αρχαϊκών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,10 μ. και μέγιστο πλάτος 0,035 μ.,

πήλινο ειδώλιο καθισμένης γυναικείας μορφής, αρχαϊκών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,088 μ. και μέγιστο πλάτος 0,034 μ.,

πήλινο ειδώλιο καθισμένης γυναικείας μορφής, αρχαϊκών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,092 μ. και μέγιστο πλάτος 0,035 μ.,

πήλινο ειδώλιο καθισμένης γυναικείας μορφής, αρχαϊκών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,095 μ. και μέγιστο πλάτος 0,032 μ.,

πήλινο ειδώλιο καθισμένης γυναικείας μορφής, αρχαϊκών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,098 μ. και μέγιστο πλάτος 0,037 μ.,

πήλινο ειδώλιο γυμνής καθισμένης ανδρικής μορφής, κλασικών - ελληνιστικών χρόνων, το οποίο φέρει ίχνη ερυθρού χρώματος, με μέγιστο ύψος 0,086 μ. και μέγιστο πλάτος 0,061 μ.,

πήλινο ειδώλιο πιθανόν χοιριδίου, αρχαϊκών - κλασικών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,055 μ. και μέγιστο μήκος 0,076 μ.,

ένα πήλινο ειδώλιο πιθανόν χοιριδίου, αρχαϊκών - κλασικών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,042 μ. και μέγιστο μήκος 0,07 μ.,

πήλινο ειδώλιο πιθανόν χοιριδίου, αρχαϊκών - κλασικών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,044 μ. και μέγιστο μήκος 0,072 μ.,

πήλινο μικρογραφικό αγγείο, πιθανόν κάνθαρος, από το οποίο λείπει το ανώτερο τμήμα, φέρει καστανόμαυρη βαφή, αρχαϊκών χρόνων, με μέγιστο σωζόμενο ύψος 0,045 μ. και διάμετρο βάσης 0,03 μ.,

πήλινος μικρογραφικός σκύφος, φέρει καστανόμαυρη βαφή στο εσωτερικό και διακόσμηση με καστανόμαυρες ταινίες στην εξωτερική όψη, αρχαϊκών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,024 μ., διάμετρο βάσης 0,024 μ. και διάμετρο χείλους 0,04 μ.,

πήλινος μικρογραφικός σκύφος, φέρει καστανόμαυρη βαφή στο εσωτερικό και διακόσμηση με καστανόμαυρες ταινίες στην εξωτερική όψη, αρχαϊκών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,035 μέτρα, διάμετρο βάσης 0,026 μ. και διάμετρο χείλους 0,05 μ.,

πήλινος μικρογραφικός σκύφος, αποτελούμενος από δύο συνανήκοντα τμήματα, φέρει καστανόμαυρη βαφή στο εσωτερικό και διακόσμηση με καστανόμαυρες ταινίες στην εξωτερική όψη, αρχαϊκών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,024 μ., διάμετρο βάσης 0,02 μ. και διάμετρο χείλους 0,034 μ.,

πήλινος μικρογραφικός σκύφος, από τον οποίον λείπει μία λαβή, φέρει καστανόμαυρη βαφή στο εσωτερικό και διακόσμηση με καστανόμαυρα γραμμίδια στην εξωτερική όψη, αρχαϊκών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,028 μ., διάμετρο βάσης 0,018 μ. και διάμετρο χείλους 0,035 μ.,

πήλινο πώμα μικρογραφικού αγγείου, από το οποίο λείπει η λαβή, φέρει μελανή βαφή στην εσωτερική και εξωτερική όψη, αρχαϊκών - κλασικών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,015 μ. και διάμετρο 0,04 μ.

Εκτός των παραπάνω κατασχέθηκαν και 4 αρχαία αντικείμενα που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης:

μαρμάρινο ειδώλιο κυκλαδικού τύπου, με μέγιστο σωζόμενο ύψος 0,16 μ. και μέγιστο πλάτος 0,065 μ.,

πήλινο γυναικείο ειδώλιο, τύπου νεολιθικών χρόνων, με μέγιστο ύψος 0,125 μ. και μέγιστο πλάτος 0,045 μ.,

χάλκινο αγαλμάτιο πολεμιστή, με μέγιστο ύψος 0,15 μ. και μέγιστο πλάτος 0,073 μ.,

μολύβδινο ειδώλιο γυναικείας μορφής, στον τύπο της χορεύτριας, με μέγιστο σωζόμενο ύψος 0,145 μ. και μέγιστο πλάτος 0,07 μ.

