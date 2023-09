Πολιτική

Γεραπετρίτης - Φιντάν συναντήθηκαν στην Νέα Υόρκη

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

Προπαρασκευαστική συνάντηση είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν στον ΟΗΕ το πρωί της Τρίτης στο πλαίσιο της παρουσίας της ελληνικής αποστολής με επικεφαλής τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της συνόδου της 78ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το τετ α τετ των δύο υπουργών έγινε εν όψει της αυριανής συνάντησης που θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο τους ολοκλήρωσαν την συνάντηση στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

