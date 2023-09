Οικονομία

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Αθηνά Κόλλια: Συνάντηση με θέμα την Εκκλησιαστική Περιουσία

Γιατί η κυβερνητική πλευρά μιλά για συμφωνία η οποία θα είναι καθοριστική για το μέλλον του τόπου.

Εξελίξεις σχετικές με την ενίσχυση της δημόσιας οικονομίας, αλλά και με τις σχέσεις εκκλησίας - κράτους στη χώρα μας, αναμένεται να δρομολογήσουν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται με θέμα την εκκλησιαστική περιουσία.

Πιο συγκεκριμένα, με τη γενική γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών Αθηνά - Μαρία Κόλλια συναντήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος την Τρίτη.

Κατά τη συνάντηση αναφέρθηκαν στη συνεργασία για την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, τονίζοντας πως "η αντιμετώπιση της είναι ένα θέμα που θα διαδραματίσει μεγάλο ρόλο στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας για το μέλλον του τόπου".

