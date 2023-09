Αθλητικά

Ολυμπιακός - Σισέ: Φεύγω με ένα συναίσθημα ευγνωμοσύνης

Αφήνει το λιμάνι μετά από αρκετά χρόνια ο Πάπε Αμπου Σισέ, ο οποίος αποχαιρέτισε την ομάδα και τους φιλάθλους, μέσω των social media.

Ο Πάπε Αμπού Σισέ αποχαιρέτισε έπειτα από 6 χρόνια τον Ολυμπιακό, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αδάνα Ντεμιρσπόρ.

Ο διεθνής Σενεγαλέζος στόπερ, μέσα από ένα πολύ συγκινητικό μήνυμά του στα social media αποχαιρέτισε την «οικογένεια» των «ερυθρόλευκων» κι ευχαρίστησε τον κόσμο του Ολυμπιακού για την στήριξή του σ’ όλη αυτή τη διαδρομή.

Αναλυτικά το μήνυμα του Πάπε Αμπού Σισέ:

«Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτές τις 6 σεζόν στην ομάδα. Φεύγω με ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης και εκτίμησης για όσα μου έδωσε η ομάδα. Εδώ μπόρεσα να εξελιχθώ ως άνθρωπος και να αναπτυχθώ και να διαπρέψω ως παίκτης. Εδώ είχα τη μεγάλη τιμή και περηφάνια να φορέσω το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε δύο περιπτώσεις.

Εδώ ανακάλυψα το υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου, έπαιξα στην Ευρώπη και έλαβα τις πρώτες μου κλήσεις στην Εθνική για το Κόπα Αφρικα και το Παγκόσμιο. Ο "Rock" θα έχει πάντα σε ένα ξεχωριστό μέρος της καρδιάς του για όλους εσάς και μου αποδείξατε πως και εσείς θα με έχετε για πάντα στην καρδιά σας. Φεύγω με αξέχαστες αναμνήσεις κι αυτό χάρις σε εσάς. Έξι χρόνια καθαρής αγάπης. Ολυμπιακός».

