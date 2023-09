Πολιτική

Μητσοτάκης - Ερντογάν: οι προσδοκίες και οι “κόκκινες γραμμές” της Ελλάδας

Η ατζέντα της συνάντησης και οι προσδοκίες της ελληνικής πλευράς, ενόψει της επαφής των δύο ηγετών, σε συνέχεια των τακτικών επαφών συνεργασίας των Υπ. Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας.

Η αμοιβαία βούληση για ηρεμία στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις και κατ’ επέκταση η προοπτική συνέχειας και συνέπειας στην κατεύθυνση της βελτίωσής τους αναμένει η Αθήνα να επιβεβαιωθεί στην αποψινή συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της τουρκικής πλευράς είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στο Turkey’s House, κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στο Μανχάταν.

Όπως τονίζουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση έρχεται σε συνέχεια της πρώτης, που είχαν οι δύο ηγέτες μετά την επανεκλογή τους τον περασμένο Ιούλιο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας, ενώ λαμβάνει χώρα λίγες ημέρες μετά το ραντεβού των υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα, όπου ορίστηκε ο οδικός χάρτης των επόμενων επαφών των δύο χωρών στο πλαίσιο των τριών αξόνων που είχαν συμφωνηθεί στο Βίλνιους, ήτοι τον πολιτικό διάλογο, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και τη θετική ατζέντα, σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι επενδύσεις, η γεωργία, το εμπόριο, η ναυτιλία, η κλιματική κρίση.

Επιπλέον, τα ίδια πρόσωπα προϊδεάζουν ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, που, όπως συμφωνήθηκε κατά την τελευταία συνάντησή τους επί Λιθουανικού εδάφους, θα συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη πριν από το τέλος του έτους. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι αποδίδουν μεγάλη σημασία στην αποκατάσταση των διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα, καθώς και στην τακτική επαφή που έχουν πλέον οι δύο υπουργοί Εξωτερικών.

Όπως το θέτουν τα ίδια πρόσωπα το «να μπορούμε να συνομιλούμε με την Τουρκία, να μπορούμε να δεχόμαστε ότι τα ζητήματά μας θα μπορούν να επιλύονται μόνο με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας και όταν διαφωνούμε να μην οδηγούμε τα πράγματα στα άκρα και να μην έχουμε εντάσεις, όπως αυτές που είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν με υπαιτιότητα της Τουρκίας» αποτελεί πάγια επιδίωξη της Αθήνας.

Κυβερνητικές πηγές επαναβεβαιώνουν σε κάθε περίπτωση πως ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εθνική κυριαρχία, την εθνική ακεραιότητα της χώρας, είναι ζητήματα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από την ελληνική πλευρά, είναι εκτός της συζήτησης την οποία κάνουμε με την Τουρκία.

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, λίγη ώρα πριν το τετ α τετ με τον Ταγίπ Ερντογάν.





