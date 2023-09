Παράξενα

Βραζιλία: Σκάφος μετέφερε κοκαΐνη σε ποσότητα... ρεκόρ (εικόνες)

Τι ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό της Βραζιλίας για την ποσότητα ρεκόρ που κατασχέθηκε.

Το πολεμικό ναυτικό της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη την κατάσχεση 3,6 τόνων κοκαΐνης, της μεγαλύτερης ποσότητας ναρκωτικών που έχει κατασχεθεί σε μεμονωμένη επιχείρηση στη χώρα.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε μηχανοκίνητο σκάφος που έπλεε στα ανοικτά της πολιτείας Περναμπούκο (βορειοανατολικά).

Στη σχετική ανακοίνωση, το πολεμικό ναυτικό της Βραζιλίας αναφέρει ότι ακινητοποίησε ένα μικρό μηχανοκίνητο σκάφος, από αυτά που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων κατά μήκος των ακτών της χώρας.

Στο σκάφος, το οποίο τελικώς ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι του Ρεσίφε, υπήρχαν πέντε επιβαίνοντες που είχαν προορισμό την Αφρική.

Από το 2020 σε επιχειρήσεις του βραζιλιάνικου πολεμικού ναυτικού έχουν κατασχεθεί περισσότεροι από 17 τόνοι κοκαΐνης, 4,3 τόνοι χασίς, 14 τόνοι μαριχουάνας, 695 τόνοι λαθραίων τσιγάρων, 113 τόνοι αλιευμάτων και τρεις τόνοι ξυλείας.

