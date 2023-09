Αθλητικά

Γουαδαλαχάρα: Η Σάκκαρη στους “16” του τουρνουά (βίντεο)

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια "καθάρισε" την Στορμ Χάντερ σε 79 λεπτά και προκρίθηκε στον 3ο γύρο. Η επόμενη αντίπαλός της.

Το εμπόδιο της Στορμ Χάντερ ξεπέρασε η Μαρία Σάκκαρη στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων της στη Γουαδαλαχάρα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε την Αυστραλή (Νο 157 στην παγκόσμια κατάταξη) σε 79 λεπτά με 6-2, 6-4 εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τον 3ο γύρο του τουρνουά στο Μεξικό, επιστρέφοντας παράλληλα στα νικηφόρα αποτελέσματα.

A good day in the office ??



No.2 seed @mariasakkari picks up the win over Hunter in straight sets.#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/I0fvxjH5Ci — wta (@WTA) September 20, 2023

Επόμενος αντίπαλος η Ιταλίδα Καμίλα Τζόρτζι, που με τη σειρά της κέρδισε την Ισπανίδα Κριστίνα Μπούκσα με 6-1, 6-2 σε 69 λεπτά.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η Σάκκαρη είχε φτάσει μέχρι την καταληκτική αναμέτρηση του τουρνουά, αποκλείοντας με τη σειρά τις Κόστιουκ, Κόλινς, Κουντερμέτοβα και Μπόσκοβα. Ωστόσο ηττήθηκε στον τελικό από την Τζέσικα Πεγκούλα.

