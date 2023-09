Τοπικά Νέα

Ηλεία - Ληστεία σε βενζινάδικο: Ιδιοκτήτης περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφερε ο κουκουλοφόρος να "τρυπώσει" στο πρατήριο υγρών καυσίμων χωρίς να γίνει αντιληπτός. Τι λέει ο ιδιοκτήτης που ξυλοκοπήθηκε άγρια.

-

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κώστας Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Τραγανό Ηλείας, πέφτει θύμα ληστών…

Το βράδυ της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου ο πρατηριούχους έζησε τον εφιάλτη στο πρόσωπο ενός κουκουλοφόρου που του επιτέθηκε αρπάζοντας του τις εισπράξεις.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο ίδιος μιλώντας στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», ήταν περασμένες εννέα το βράδυ της Δευτέρας όταν ετοιμαζόταν να κλείσει την επιχείρησή του.

Ξαφνικά, ένας κουκουλοφόρος που είχε κρυφτεί στο πίσω μέρος του βενζινάδικου και παρακολουθούσε τις κινήσεις του, τον αιφνιδίασε, κι αφού τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο, κατάφερε να του αρπάξει το ποσό των 600 ευρώ που είχε στην τσέπη του από τις εισπράξεις και να τραπεί σε φυγή.

Όπως προκύπτει, ο δράστης, πήγε… πεζός στο πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στην είσοδο του Τραγανού και κρύφτηκε μέχρι να βρει την κατάλληλη στιγμή για να φέρει εις πέρας το σχέδιο του.

Ο Κώστας Γιαννακόπουλος είχε βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με κουκουλοφόρους, το 2009. Τότε, ένα άτομο «μπούκαρε» στο πρατήριο, του έβαλε στον κρόταφο ένα πιστόλι και τον «έσυρε» προς την ταμειακή μηχανή. Αφού πήρε περίπου 1.200 ευρώ, βγήκε έξω, όπου τον περίμενε ο συνεργός του μέσα σε ένα αυτοκίνητο και έφυγαν προς το Τραγανό.

Πηγή: patrisnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εμπορικό Ναυτικό - Θάνατος δοκίμου: Το μοιραίο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ινδία

Ολυμπιακός - Σισέ: Φεύγω με ένα συναίσθημα ευγνωμοσύνης

Απεργία ΑΔΕΔΥ - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν την Πέμπτη