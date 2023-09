Life

“Το Πρωινό”: Ο Γιώργος Λιάγκας απαντά για την “γιαγιά” και τον Στέφανο Κασσελάκη (βίντεο)

Τι απάντησε ο παρουσιαστής στην ανάρτηση του υποψήφιου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την συνέντευξη της Ελένης Κασσελάκη στην εκπομπή. Τι είπε για την ΝΔ και τα τρολ του διαδικτύου.

Με έντονη φόρτιση απάντησε το πρωί της Τετάρτης ο Γιώργος Λιάγκας στον Στέφανο Κασσελάκη και στην ανάρτηση του, αναφορικά με συνέντευξη συγγενούς του, που παρουσιάστηκε την Τρίτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Την Τρίτη, τόσο ο Γιώργος Λιάγκας πριν παρουσιαστεί το ηχητικό απόσπασμα από την συνέντευξη της, όσο και η ίδια στην αρχή της συνέντευξης της που μεταδόθηκε στον «αέρα» της εκπομπής, ξεκαθάρισαν ότι η κ. Ελένη Κασσελάκη, που ανεγράφη σε τίτλο της εκπομπής ως “γιαγιά” του υποψήφιου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η μητέρα ενός εκ των γονιών του, αλλά πιο μακρινή συγγενής του που γενεαλογικά και κατ΄ έθος στην Ελλάδα αποκαλείται επίσης “γιαγιά”.

Στο απόσπασμα, η εξ αγχιστείας συγγενής του κ. Κασσελάκη, μιλούσε με θαυμασμό για τον ίδιο και όλη την οικογένεια του, εξαίροντας τα μέλη της και υποστήριξε ότι η ίδια ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, λέγοντας μάλιστα ότι «και ο Στέφανος Κασσελάκης Νέα Δημοκρατία ήταν».

Το απόγευμα της Τρίτης, ο Στέφανος Κασσελάκης, με ανάρτηση του έβαλε κατά της εκπομπής «Το Πρωινό», υποστηρίζοντας ότι δεν επέδειξε σεβασμό στις γιαγιάδες του που δεν βρίσκονται πλέον στην ζωή και σημείωσε ότι «κυρία που δεν έχω δει ποτέ μου, παρουσιάστηκε ως γιαγιά μου και είπε ότι… ψήφιζα ΝΔ».

Αναλυτικά, στην ανάρτηση του ο κ. Κασσελάκης γράφει «Ζητώ σεβασμό στη μνήμη των δύο γιαγιάδων μου. Σε εκπομπή φιλοξενήθηκε κυρία που δεν έχω δει ποτέ μου, παρουσιάστηκε ως γιαγιά μου και είπε ότι… ψήφιζα ΝΔ! Δε θα μιλήσω για προβοκάτσια. Οι πολίτες καταλαβαίνουν. Και με ποιους τα έχω βάλει. Και ότι δεν με «κρατάει» κανένας».

Απαντώντας, ο Γιώργος Λιάγκας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «ή ο ίδιος δεν το είδε ή τα ελληνικά του δεν είναι τέτοια που να αντιληφθεί τι ειπώθηκε ή οι σύμβουλοι του τον συμβουλεύουν λάθος. Αν νομίζει ότι ξεδοντιάζει τους δημοσιογράφους, όπως είχε πει σε παλαιότερη δήλωση του, και αν νομίζει πως ξεκίνησε από την δική μας εκπομπή και από μένα, του απαντώ ότι εγώ έχω όλα τα δόντια μου».

Ο παρουσιαστής είπε ότι δεν έχει ο ίδιος την ευθύνη για τους τιτλους που γράφονται στην εκπομπή και ανέφερε ότι «καταχέριασα και έβρισα τους συνεργάτες μου που έγραψαν την λέξη γιαγια και είπα ότι έπρεπε να γράψουν συγγενής ή μακρινός συγγενής».

«Εγώ σας πιστεύω ότι δεν την έχετε δει ποτέ. Γιατί να υιοθετήσουμε αυτά που λέει η κυρία ότι ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία; Ποιος να το ξέρει; Ήταν μαζί στο παραβάν με σας; Και να ψηφίζατε ΝΔ, που είναι το κακό;», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής και συνέχισε λέγοντας «γιατί θεωρείτε ότι κάποιος το έκανε για να σας πλήξει; Ψάξτε σε άλλες εκπομπές ελληνικές, ψάξτε άλλους δημοσιογράφους, φίλους σας, που έστηναν τηλεφωνικές συνεντεύξεις για να κάνουν τηλεθέαση. Η κυρία έχει μια προφανώς μακρινή συγγένεια με εσάς, την οποία την λέει. Ο εγγονός της πρέπει να είναι τρίτος ξάδελφος σας και σας πιστεύω ότι δεν την γνωρίζετε».

Ο παρουσιαστής συνέχισε λέγοντας «Αντί να μας στείλετε μια ανθοδέσμη και ένα κουτί γλυκά που σας γνωρίζουμε το γενεαλογικά σας δέντρο…. Το λέω γιατί έχετε και χιούμορ και να πείτε ότι αναγνωρίζω την εκπομπή που μου γνωρίζει τους μακρινούς συγγενείς μου, αντί για αυτό βγαίνετε και λέτε ότι τα έχουμε βάλει εμείς μαζί σας και θέλουμε να σας κάνουμε κακό; Πώς; Να χαίρομαι που εκλεγήκατε και από την άλλη να θέλω να σας κάνω κακό; Αντιμετωπίστε το με χιούμορ και μην ψάχνετε εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν και κλείστε τα αυτιά σας σειρήνες που μπορεί να κάνουν κακό και σε εσάς».

Ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη, αλλά των δημοσιογράφων και των τρολ του διαδικτύου, που γράφουν και κρίνουν χωρίς να έχουν οι ίδιοι δει την εκπομπή, λέγοντας χαρακτηριστικά «βλέπω και κάποια “παπαγαλάκια” συναδέλφους, κάποιους μάλιστα τους έχω βοηθήσει και τους έχω βάλει και δίπλα μου».

«Εγώ δεν αποσκοπώ πουθενά, ενώ πληρώνομαι από τον κόσμο», είπε εν κατακλείδι ο Γιώργος Λιάγκας απαντώντας στον Στέφανο Κασσελάκη.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό», όπου παρουσιάστηκε και πάλι η τηλεφωνική συνέντευξη της “γιαγιάς” του Στέφανου Κασσελάκη για την οποία προκλήθηκε τόσος θόρυβος:





Νωρίτερα, στην εκπομπή ο σύντροφος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ, απαντώντας μεταξύ άλλων για το άγχος ενόψει της δεύτερης Κυριακής των εσωκομματικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ και το βασικό σύνθημα της υποψηφιότητας του κ. Κασσελάκη:

