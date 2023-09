Life

“Το Πρωινό”: ο Τάιλερ μιλά για τον Στέφανο Κασσελάκη (βίντεο)

Τι δηλώνει ο επί χρόνια σύντροφος του υποψήφιου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές, το βασικό σύνθημα της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασσελάκη, αλλά και για τις επισκέψεις του στην Ελλάδα.

-

Ο σύντροφος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γιάννη Μαλλιαρό για την σχέση του με την Ελλάδα, αλλά και για τις εσωκομματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ.

Επιστρέφοντας στο σπίτι της οικογένειας Κασσελάκη, μετά από βόλτα με τον σκύλο, απάντησε ότι είναι η πέμπτη χρονιά που επισκέπτεται την Ελλάδα, ότι πηγαίνουν διαρκώς στις Σπέτσες και ότι θα μπορούσε να ζήσει για πάντα στην χώρα μας.

Ρωτήθηκε ακόμη για την δημοσιότητα και την πίεση του Τύπου τις τελευταίες ημέρες, λόγω των διεργασιών για την διαδοχή του Αλέξη Τσίπρα και της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασσελάκη, λέγοντας ότι «αφού είναι για καλό λόγο, δεν με ενοχλεί».

Ρωτήθηκε από τον Γιάννη Μαλλιαρό και για το βασικό σύνθημα της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασσελάκη και είπε ότι «το μήνυμα είναι “για τον κόσμο”, αυτό είναι».

Δήλωσε μάλιστα ότι υπάρχει άγχος ενόψει της Κυριακής και του δεύτερου γύρου της εκλογικής διαδικασίας στον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας ότι «ο καθένας θα ήταν αγχωμένος για τις εκλογές».

Αμέσως μετά την προβολή των δηλώσεων του συντρόφου του, με έντονη φόρτιση, ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε στον Στέφανο Κασσελάκη και στην ανάρτηση του, αναφορικά με συνέντευξη συγγενούς του, που παρουσιάστηκε την Τρίτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό» ως “γιαγιά” του.

