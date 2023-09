Υγεία - Περιβάλλον

Παιδί πέθανε από φαιντανύλη σε παιδικό σταθμό

Το ναρκωτικό ήταν κρυμμένο κάτω από το στρώμα που κοιμόντουσαν τα παιδιά.

Κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών απαγγέλθηκαν εναντίον διαχειρίστριας βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Υόρκη και ένας συνεργού της, αφού τέσσερα μικρά παιδιά έπαθαν δηλητηρίαση, με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να πεθάνει, από φαιντανύλη που βρέθηκε κρυμμένη στον χώρο, ανακοίνωση η αστυνομία και το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Νίκολας Ντομίνιτσι, που θα γινόταν δύο ετών τον Νοέμβριο και πήγαινε σε αυτόν τον παιδικό σταθμό μόλις μία εβδομάδα, πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών την Παρασκευή.

Η Γκρέι Μέντες, 36 ετών διαχειρίστρια του παιδικού σταθμού Divino Nino στη συνοικία Μπρονξ, και ο 41χρονος Καρλίστο Ασεβέντο Μπρίτο, ο οποίος διέμενε στο κτίριο, συνελήφθησαν το Σάββατο.

Η αστυνομία πιστεύει ότι τέσσερα παιδιά, ηλικίας από οκτώ μηνών ως δύο ετών, εισέπνευσαν την Παρασκευή φαιντανύλη στον βρεφονηπιακό σταθμό. Στα τρία χορηγήθηκε σε νοσοκομείο φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις υπερβολικής δόσης οπιοειδών, όμως ο Ντομίνιτσι πέθανε.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον βρεφονηπιακό σταθμό εντοπίστηκε ένα κιλό φαιντανύλης «κάτω από ένα στρώμα πάνω στο οποίο κοιμόντουσαν τα παιδιά», δήλωσε ο επικεφαλής ντετέκτιβ της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Τζόζεφ Κένι τη Δευτέρα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στον βρεφονηπιακό σταθμό τρεις πρέσες που χρησιμοποιούνταν για τη συσκευασία ναρκωτικών. Εικόνες από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και τα αρχεία τηλεφωνικών κλήσεων έδειξαν ότι η Μέντες πήρε τηλέφωνο τον σύζυγό της όταν συνειδητοποίησε ότι τα τέσσερα παιδιά είχαν αρρωστήσει, προτού καλέσει σε βοήθεια. Ο σύζυγός της, τον οποίο αναζητεί η αστυνομία καθώς θεωρείται και εκείνος ύποπτος, πήγε στον βρεφονηπιακό σταθμό από όπου πήρε αρκετές γεμάτες σακούλες.

«Εκτιμούμε ότι οι κατηγορούμενοι δηλητηρίασαν τέσσερα βρέφη και σκότωσαν ένα από αυτά διότι λειτουργούσαν επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών από τον βρεφονηπιακό σταθμό», επεσήμανε χθες Τρίτη ο εισαγγελέας του Μανχάταν Ντέμιεν Ουίλιαμς. «Ένας βρεφονηπιακός σταθμός είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά θα πρέπει να είναι ασφαλή, όχι περιτριγυρισμένα από ένα ναρκωτικό που μπορεί να τα σκοτώσει ακαριαία», πρόσθεσε.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι τα ναρκωτικά που εντόπισε στον βρεφονηπιακό σταθμό θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει τον θάνατο 500.000 ανθρώπων.

Η φαιντανύλη είναι ένα συνθετικό παυσίπονο 50 φορές πιο ισχυρό από την ηρωίνη και έχει κατηγορηθεί για την άνοδο των θανάτων από ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Το 2010 λιγότεροι από 40.000 άνθρωποι πέθαναν από υπερβολική χρήση ναρκωτικών στις ΗΠΑ, με λιγότερο από το 10% αυτών των θανάτων να συνδέεται με τη φαιντανύλη. Το 2021 περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από υπερβολική δόση ναρκωτικών, το 66% εξ αυτών λόγω της φαιντανύλης.

