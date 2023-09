Κόσμος

Ερντογάν - Νετανιάχου: Το “μενού” της συνάντησης

Τι είπαν ο Πρόεδρος της Τουρκίας και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ κατά την συνάντηση τους, στις ΗΠΑ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διεθνή και περιφερειακά ζητήματα συζήτησε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον οποίο συναντήθηκε στο Τουρκικό Σπίτι στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου, πηγές των τουρκικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι συζητήθηκαν επίσης οι πολιτικές και οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και τη διαμάχη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι η Τουρκία μπορεί να συνεργαστεί με το Ισραήλ στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ότι θα πρέπει μα εργαστούν όλοι μαζί για έναν κόσμο όπου θα επικρατεί ειρήνη.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν. Φιντάν, ο ο Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν και ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

