Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι απάτες και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι απάτες και οι προβλέψεις της Τετάρτης

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ANT1, Λίτσα Πατέρα.

Να είναι όλοι επιφυλακτικοί σήμερα, ζήτησε την Τετάρτη η Λίτσα Πατέρα, στην ένταξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, «ο Δίας ευνοεί την Αφροδίτη και τα καλά της, αλλά ο Ποσειδώνας που έχει σχέση με την θάλασσα και τις εξαπατήσεις, βάζει το χέρι του παντού και έτσι κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει»

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

