Life

Οι “Ψυχοκόρες”... μαγεύουν το κοινό στο ANT1+ (εικόνες)

Ακόμη δύο καθηλωτικά επεισόδια της σειράς, που όπως λένε όσοι είδαν τα πρώτα επεισόδια, "θα αφήσει ιστορία στην μυθοπλασία", προβάλλονται στο ANT1+

Οι «Ψυχοκόρες», η κορυφαία δραματική σειρά εποχής, συνεχίζεται με δύο νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα στο ΑΝΤ1+, αποκαλύπτοντας αθέατες πτυχές της μεταπολεμικής Ελλάδας και άγνωστες, συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον απαγορευμένο θεσμό των ψυχοκορών. Οι 3 παράλληλες ιστορίες της Μαρίκας, της Δεσποινιώς, της Βασιλικής και της Φρόσως αρχίζουν να ενώνονται μέσα από απρόβλεπτες ανατροπές, με φόντο την Αθηναϊκή πρωτεύουσα και την επαρχία της δεκαετίας του 1950.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Επεισόδιο 7 - «Ψάξε, ψάξε δε θα το βρεις»

Η Νέλλα διοργανώνει δεξίωση προς τιμή του Σώτου και ψάχνει συνεχώς αφορμές να βρίσκεται κοντά στον Τάσο, ο οποίος φέρεται προστατευτικά στη Δεσποινιώ. Η Όλγα προσπαθεί και πάλι να απαλλαγεί από την εγκυμοσύνη της. Ο Θωμάς και ο Λούης φτάνουν στην καλύβα του Μέλιου, αλλά εκείνος, βλέποντας τον τρόμο της Φρόσως, δεν τους αποκαλύπτει ότι βρίσκεται εκεί. Η Μάγια συναντά τη Βικτωρία, η οποία προσπαθεί να την καθησυχάσει για την αγωνία της Βασιλικής σχετικά με τις αδερφές της. Ο Παύλος αποκαλύπτει έξαλλος στη Μάγια ότι η Βασιλική ξέρει γραφή και ανάγνωση ώστε να τη διώξει, όμως η Μάγια το εκμεταλλεύεται για τους δικούς της πολιτικούς σκοπούς.

Επεισόδιο 8 - «Κάποιοι λεκέδες φεύγουν με αίμα»

Η Βασιλική εξηγεί στη Μάγια τον λόγο που της είπε ψέματα κι εκείνη τη συγχωρεί ώστε να εξυπηρετήσει τα πολιτικά της σχέδια, πράγμα που εξοργίζει τον Παύλο. Η Νέλλα συναντιέται ερωτικά και πάλι με τον Τάσο, που εκδηλώνει ξανά τη συμπάθειά του στη Δεσποινιώ, ενώ παράλληλα ο Κοσμάς προσπαθεί να την ξεμοναχιάσει. Η Όλγα συμφωνεί να φέρουν κρυφά στο σπίτι μια μαμή για να απαλλαγεί από την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη της. Ο Θωμάς εντοπίζει τη Φρόσω και την παίρνει μαζί του με το ζόρι για να επιστρέψουν στο σπίτι του Νάτση. Όμως, μια πάλη μεταξύ τους αποβαίνει μοιραία

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Μανώλης Μαυροματάκης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο: Πέννυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη, Γιάννης Εξηντάρης

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

