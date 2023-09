Κοινωνία

Θεσσαλία - “Daniel”: οι “βατραχάνθρωποι” του Λιμενικού απεγκλωβίζουν πολίτες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Λιμενικό έδωσε στη δημοσιότητα συγκλονιστικές εικόνες από τις "ηρωικές" επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από την Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών.

-

Νέο συγκλονιστικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό Σώμα από τις επιχειρήσεις της Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών με απεγκλωβισμούς ατόμων στη Θεσσαλία που επλήγη από την φονική κακοκαιρία "Daniel".

Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών συνέβαλε σημαντικά στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων, διασχίζοντας με οχήματα δρόμους που είχαν μετατραπεί σε χειμάρρους.

Μετέφεραν τραυματίες, διέσχιζαν με βάρκες δρόμους που είχαν μετατραπεί σε ποτάμια, επιχειρούσαν μες στη νύχτα, ενώ έσωζαν και όποιο ζώο κινδύνευε.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμπορικό Ναυτικό - Θάνατος δοκίμου: Το μοιραίο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ινδία

Απεργία ΑΔΕΔΥ - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν την Πέμπτη

Ρεάλ Μαδρίτης: Ροζ σκάνδαλο με πρωταγωνιστές νεαρούς παίκτες