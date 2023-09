Κοινωνία

Θεσσαλία: Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Ποιοι μαθητές αλλάξουν σχολικό κτήριο

Τριών ειδών προβλήματα παρουσιάζουν σχολεία στις πλημμυρόπληκτες περιοχες, ενώ για αρκετούς υπάρχει ζήτημα μετακίνησης λόγω δρόμων που έχουν καταστρφεί

Ανοίγουν τα σχολεία στη Θεσσαλία. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη, στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο οι μαθητές στα σχολεία της Φαρκαδόνας θα μετεγκατασταθούν. Τα προβλήματα είναι τριών κατηγοριών: κτιριολογικά, πρόσβασης (λόγω κατεστραμμένων δρόμων) και υγειονομικά (π.χ. λόγω της ποιότητας του νερού).

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Κατσαρός, έχει αναφέρει ότι υπάρχουν 10 σχολικά κτήρια ολοσχερώς κατεστραμμένα και πως περίπου το 10% των υπόλοιπων σχολικών μονάδων έχουν υποστεί ζημιές που θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα για την αποκατάστασή τους.

Κλιμάκια της ΚΤΥΠ συνεχίζουν τις αυτοψίες σε σχολικές μονάδες της Θεσσαλίας, ενώ δεν αποκλείεται να τοποθετηθούν οικίσκοι όπου χρειαστεί.

Την ίδια στιγμή, όπως γράφει το kathimerini.gr, πρόβλημα πρόσβασης υπάρχει κυρίως στο νότιο Πήλιο, όπου έχουν καταστραφεί δρόμοι. Εκεί ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης των δρόμων, ενώ για τη μεταφορά των μαθητών θα ναυλωθούν μικρά λεωφορεία.

Ως προς τις υγειονομικές συνθήκες των σχολείων, το πρόβλημα εστιάζεται στην ποιότητα του νερού. Ωστόσο, η εικόνα που έχει το υπουργείο Παιδείας είναι πως η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά.





