Γεωργιάδης: Επίθεση στο πολιτικό του γραφείο

Έγραψαν συνθήματα με κόκκινη μπογιά στην είσοδο του κτιρίου με αφορμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Η ανάρτηση του υπουργού.

Συνθήματα κατά του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνι Γεωργιάδη, έγραψαν άγνωστοί έξω από το πολιτικό του γραφείο, διαμαρτυρόμενοι για το εργασιακό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα άγνωστοι χρησιμοποιώντας κόκκινη μπογιά έγραψαν συνθήματα στον τοίχο και στην πόρτα της εισόδου της πολυκατοικίας που στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του υπουργού στην οδό Ακαδημίας.

«Πριν λίγο δέχθηκα επίθεση στο Πολιτικό μου γραφείο για το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο μας. Μόνον ντροπή σε όσους νομίζουν ότι ο δημοκρατικός διάλογος γίνεται με τέτοιους όρους» ανάφερε σχετικά σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Γεωργιάδης, ενώ ανάρτησε και μια φωτογραφία με τα συνθήματα, που έγραψαν οι άγνωστοι, στην είσοδο του πολιτικού του γραφείου.

Πριν λίγο δέχθηκα επίθεση στο Πολιτικό μου γραφείο για το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο μας. Μόνον ντροπή σε όσους νομίζουν ότι ο δημοκρατικός διάλογος γίνεται με τέτοιους όρους pic.twitter.com/9M9EZEOp5G

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 20, 2023

