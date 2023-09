Η Μέγκαν Μαρκλ σε καφέ που υποστηρίζει άστεγες γυναίκες

Life

Η Μέγκαν Μάρκλ, πραγματοποίησε μία επίσκεψη - "έκπληξη" σε κοινοτικό καφέ που υποστηρίζει άστεγες γυναίκες στο Ντισελντορφ.

Η Μέγκαν Μαρκλ εξέπληξε γυναίκες και παιδιά σε ένα κοινοτικό καφέ στο Ντίσελντορφ πριν επιστρέψει στην Καλιφόρνια.

Φωτογραφίες της Δούκισσας του Σάσεξ εμφανίστηκαν στο Instagram Story του TrebeCafe και δείχνουν τη Μέγκαν να συζητάει με ορισμένα μέλη της κοινότητας. Το TrebeCafe, το οποίο υποστηρίζει γυναίκες και κορίτσια που είναι άστεγες, μοιράστηκε φωτογραφίες της Δούκισσας να μιλάει με ένα κοριτσάκι και να χαμογελά βγάζοντας φωτογραφία με μια γυναίκα.

Εκπρόσωπος από το TrebeCafe επιβεβαίωσε στο αμερικανικό περιοδικό People ότι η Μέγκαν επισκέφτηκε το καφέ στις 13 Σεπτεμβρίου και μίλησε με το προσωπικό και τους επισκέπτες, τους οποίους η οργάνωση υποστηρίζει για να ζήσουν μια ζωή αυτόνομη.

«Οι νεαρές γυναίκες εξεπλάγησαν πολύ από την επίσκεψη και το γεγονός ότι μια διασημότητα αφιέρωσε χρόνο για να τους μιλήσει», είπε η εκπρόσωπος στο περιοδικό. «Η Δούκισσα συμμετείχε επίσης στην προετοιμασία του γεύματος για τις νεαρές γυναίκες και τα παιδιά τους. Ήταν πολύ ανοιχτή και προσιτή και είμαστε πολύ ευγνώμονες που είχαμε την ευκαιρία να την καλωσορίσουμε» πρόσθεσε.

Η επίσκεψη της Μέγκαν στο Ντίσελντορφ έγινε στο πλαίσιο των αγώνων Invictus, τους οποίους καθιέρωσε ο Πρίγκιπας Χάρι το 2014 για τραυματίες και άρρωστους στρατιωτικούς εν ενεργεία και βετεράνους.

