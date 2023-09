Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ποινή χιλιάδων ευρώ στον οπαδό που συνελήφθη με πυρσό

Τι υποστήριξε ο νεαρός προκειμένου να απαλλαγεί από τις κατηγορίες για τις οποίες δικαζόταν.

Με χρηματική ποινή ύψους 2.500 ευρώ τιμώρησε δικαστήριο της Θεσσαλονίκης έναν 25χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ, επειδή βρέθηκε στην κατοχή του ένας πυρσός, κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Η σύλληψή του είχε γίνει την περασμένη Κυριακή, πριν το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον 'Αρη.

Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο τον έκρινε ένοχο για παράβαση του Νόμου περί Αθλητισμού, ενώ του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου. Με την ίδια απόφαση, ο 25χρονος - φοιτητής - καλείται για τα επόμενα δύο χρόνια να δίνει το παρών στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του, κάθε φορά που αγωνίζεται η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ.

«Το δικαστήριο σας αντιμετώπισε με επιείκεια. Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης θα έπρεπε να την εκτελέσετε» είπε ο πρόεδρος του δικαστηρίου απευθυνόμενος στον νεαρό κατηγορούμενο. Ο ίδιος στην απολογία του ανέφερε ότι ο πυρσός δεν ήταν δικός του κι ότι κάποιοι άγνωστοι τον τοποθέτησαν εν αγνοία του στην τσέπη του.

