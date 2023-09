Υγεία - Περιβάλλον

Δίκη Πισπιρίγκου: “Ίσως να συνδέονται με κληρονομική νόσο οι θάνατοι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατέθεσε η ιατροδικαστής Ουρανία Δημακοπούλου στην δίκη για την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

-

Το ενδεχόμενο να συνδέονται με κληρονομική νόσο οι θάνατοι των τριών κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη, έθεσε στο ΜΟΔ, στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, η ιατροδικαστής Ουρανία Δημακοπούλου, η οποία βρέθηκε για τρίτη ημέρα στο βήμα του μάρτυρα.

Η ιατροδικαστής, που έχει προταθεί από την υπεράσπιση της κατηγορουμένης, είπε στο δικαστήριο πως είναι πιθανό να έχει η οικογένεια της 34χρονης γονίδια μυοκαρδιοπάθειας και επομένως να συνδέεται ο θάνατος των παιδιών με κληρονομική νόσο.

Όπως είπε η μάρτυρας, η κατηγορουμένη έχει 48 τοις εκατό κλάσμα εξώθησης (καρδιακή ανεπάρκεια) τονίζοντας πως η Τζωρτζίνα πέθανε με 50 τοις εκατό κλάσμα εξώθησης. Ανέφερε, μάλιστα, πως η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει μειωμένο προσδόκιμο ζωής "Υπάρχει μαγνητική καρδιάς, σύμφωνα με την οποία η κατηγορούμενη έχει 48% κλάσμα εξώθησης. Η Τζωρτζίνα πέθανε με 50% κλάσμα εξώθησης. Αν στα δύο χρόνια η κατηγορούμενη χάσει το 20% από τη λειτουργικότητα της καρδιάς, στην επόμενη τριετία ενδέχεται η ίδια να έχει πεθάνει. Αυτή τη στιγμή η μητέρα έχει καρδιά 70χρονου και είναι 34 ετών".

Η κ. Δημακοπούλου εξεταζόμενη από την πλευρά της Υποστήριξης της Κατηγορίας, επανέλαβε την θέση της ότι η Τζωρτζίνα δεν πέθανε από δόση κεταμίνης. Τόνισε δε, πως η επίμαχη ουσία που εντοπίστηκε στο παιδί χορηγήθηκε σε χρόνο που το κοριτσάκι δεν ήταν με την μητέρα του. Είπε, επίσης, πως πουθενά στον κόσμο δεν έχει καταγραφεί θάνατος από κεταμίνη, ειδικά σε παιδιά, ενώ σε περιπτώσεις ενηλίκων ο θάνατος ήταν κατόπιν συνδυασμού ουσιών και όχι μόνο κεταμίνης.

Σε ερώτηση του δικηγόρου Δημήτρη Καράμπελα, που μαζί με τον κ. Δημήτρη Γεωργακόπουλο εκπροσωπούν τον Μάνο Δασκαλάκη, για το έγγραφο του Νοσοκομείου Παίδων στο οποίο αναφέρεται πως δεν χρησιμοποιήθηκε κεταμίνη στην Τζωρτζίνα, η κ. Δημακοπούλου είπε πως το επίμαχο έγγραφο "δόθηκε μετά το πόρισμα του καθηγητή Τοξικολογίας Νικ. Ράικου. Όπως έλεγαν οι γιατροί ότι το παιδί δεν είχε κανένα πρόβλημα, με την ίδια λογική λένε ότι δεν έχουν δώσει κεταμίνη".

Δημήτρης Καράμπελας: Αμφισβητείτε δηλαδή το έγγραφο του Παίδων;

Μάρτυρας: Ναι, ευθέως! Αμφισβητώ την τοξικολογική έκθεση. Ό,τι έχει γίνει στο παιδί, έχει γίνει εν ζωή. Όλα αυτά δεν είναι ιατρική και ιατροδικαστική επιστήμη.

Δημήτρης Καράμπελας: Δηλαδή η κεταμίνη δόθηκε από το ιατρικό προσωπικό;

Μάρτυρας: Η κεταμίνη έχει δοθεί μετά τις 14:28 όταν η μητέρα δεν είναι μαζί με το παιδί.

Δημήτρης Καράμπελας: Στο σημείο αυτό υποβάλλουμε αίτημα για κατ/ αντιπαράσταση εξέταση του ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάνη και των ιατρών/νοσηλευτών της ΜΕΘ Παίδων με την κα Δημακοπούλου.

Η ιατροδικαστής είπε πως ο κ. Μπουζιάνης είναι επαρκέστατος ιατροδικαστής και συμπλήρωσε πως στο πόρισμα του για τον θάνατο της Τζωρτζίνας "Έχει αφήσει να αιωρείται η ανθρωποκτονία. Δεν λέει ανθρωποκτονία". Εκτίμησε, δε, πως ο κ. Μπουζιάνης "Βρέθηκε σε μεγάλο αδιέξοδο από συναδέλφους του. Έπρεπε να γίνει συμβούλιο".

Ειδήσεις σήμερα:

Εμπορικό Ναυτικό - Θάνατος δοκίμου: Το μοιραίο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ινδία

Ρεάλ Μαδρίτης: Ροζ σκάνδαλο με πρωταγωνιστές νεαρούς παίκτες

Μητσοτάκης στο CNN: να επιλύσουμε τη μία και μόνη διαφορά με την Τουρκία