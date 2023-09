Κοινωνία

Λιβύη - Γιώργος Βούλγαρης: ράγισαν καρδιές στην κηδεία του νεαρού στρατιωτικού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπαρακτικό ήταν το "αντίο" στον νεαρό στρατιωτικό που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα στην Λιβύη.

-

Της Άννας Νικολάου

Βαρύ το κλίμα σήμερα στο Μουζακι Καρδίτσας, καθώς πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 27χρονου Γιώργου Βούλγαρη που έχασε τη ζωή του με ακόμη 4 Έλληνες σε τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη.

Ήταν όλοι εδώ, στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου να πουν το "τελευταίο αντίο" στον Γιώργο. Φίλοι συγγενείς γνωστοί ακόμα και άνθρωποι που δεν γνώριζαν τον 27χρονο με ένα λευκό λουλούδι στα χέρια ήρθαν να πουν το ύστατο χαίρε στον αετό των Αγράφων όπως τον χαρακτήρισαν εδώ κάτοικοι του Μουζακιου.

Στη κηδεία παρεβρέθηκαν τόσο σύσσωμη στρατιωτική ηγεσία όσο και πολιτική

Τραγικές φιγούρες η μητέρα και η αδέρφη του 27χρονου, υποβασταζόμενες συνόδευσαν το φέρετρο με την ελληνική σημαία στην εκκλησία.

Στρατιωτικοί μουσικοι παιάνιζαν πένθιμα εμβατήρια και δύο διμοιρίες των ειδικών δυνάμεων απέδωσαν τιμές στο κοιμητήριο του Μουζακίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμπορικό Ναυτικό - Θάνατος δοκίμου: Το μοιραίο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ινδία

Απεργία ΑΔΕΔΥ - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν την Πέμπτη

Ρεάλ Μαδρίτης: Ροζ σκάνδαλο με πρωταγωνιστές νεαρούς παίκτες