ΣΥΡΙΖΑ - Τσακαλώτος στον ΑΝΤ1: γιατί στηρίζω την Αχτσιόγλου (βίντεο)

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, μίλησε για την στήριξή του στην Έφη Αχτσιόγλου στον β γύρο των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη λάσπη που έχει δεχθεί η υποψήφια.

Για τη στήριξή του στην Έφη Αχτσιόγλου, μίλησε το βράδυ της Τετάρτης ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο πρώην "τσάρος της οικονομίας", αναφέρθηκε στο γιατί δεν στήρικξε τον "πολλά υποσχόμενο" Στέφανο Κασσελάκη αλλά και την "λάσπη" που δέχεται η Έφη Αχτσιόγλου.

Σχετικά με τον Στέφανο Κασσελάκη είπε αρχικά: “Υπάρχει ένας υποψήφιος που λέει είμαι αυτός, μπορώ να κερδίσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη" για να τονίσει το πολιτικό σχεδιο που είχε αποτυπώσει τόσο ο ίδιος ως υποψήφιος όσο και η Έφη Αχτσιόγλου που θα "κοντραριστεί" με τον Στέφανο Κασσελάκη στην δεύτερο γύρο των εκλογών για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

"Είναι δυνατόν να είσαι ο πρόεδρος ενός κόμματος και να μην βάλεις στο συνέδριο το πώς βλέπεις το κόμμα, μετά από μια τέτοια ήττα; Εγώ στο πρόγραμμά μου, είχα στρατηγικές για την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη ανάπτυξη..." διερωτήθηκε σχετικά με τις θέσεις που έχει εκφράσει ο Στέφανος Κασσελάκης.

"Δεν μπορείς να λες θα κερδίσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς να έχεις πολιτικό σχέδιο. Είναι νέες στρατηγικές που με ξεπερνάνε.

Δεν είναι ίδια τα βέλη προς τις δύο πλευρές. Είναι δυνατόν να μας λένε ότι είναι εναντίον του Τσίπρα;" είπε αναφερόμενος σε στελέχη που πλαισιώνουν την Έφη Αχτσιόγλου.

“Δεν μπορεί να γίνει καμπάνια με αυτή τη λάσπη” είπε και συνέχισε: “Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, έχουν μία ροπή στην βαρβαρότητα”.

Συνεχίζοντας, σχολίασε, ότι ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε και στον ίδιο. Η Έφη Αχτσιόγλου, τόνισε, μπορεί να φέρει αυτόν τον σεβασμό στην παράταξη.

